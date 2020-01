TECHPOWERUP nous propose le tes de la : EVGA GeForce RTX 2060 KO.



Nous avons avec nous la carte graphique EVGA GeForce RTX 2060 KO, au prix de 299 $, à seulement 20 $ de la GeForce GTX 1660 Ti et de la nouvelle Radeon RX 5600 XT d'AMD. Dans sa révélation CES 2020, AMD a affirmé que le RX 5600 XT est nettement plus rapide que le GTX 1660 Ti, ce qui signifierait que NVIDIA n'est plus le roi du segment 200 $ - 300 $. Toute baisse de prix de la GTX 1660 Ti aurait un effet en cascade sur les prix des GTX 1660 Super et GTX 1660.



NVIDIA devait faire quelque chose. Il a exploité certains choix d'ingénierie très intelligents qu'il a faits lors du développement de la famille de GPU "Turing", qui ont permis la création du premier sous-300 RTX 2060. Une partie de l'équation est le pari que les gens paieront volontiers les 20 $ supplémentaires sur le RX 5600 XT et achetez plutôt le RTX 2060, pour une protection future avec le lancer de rayons.



La GeForce RTX 2060 est une référence intéressante. Il est capable de jouer en 1440p, mais dispose également d'un matériel de traçage de rayons en temps réel RTX, et est conçu pour le gameplay RTX AAA en 1080p. Pour les titres e-Sports dépourvus de lancer de rayons, il permet des fréquences d'images élevées à 1080p, touchant 100 FPS ou plus. Avec e-Sports, le taux de trame est roi, d'où la ruée vers des taux de rafraîchissement plus élevés sur les moniteurs de jeu de nos jours.



La RTX 2060 a été lancée à 349 $ à l'origine et elle y est restée en grande partie parce que NVIDIA comptait sur RTX pour compenser son déficit de performances de 5% par rapport à la Radeon RX 5700 à 349 $. parvient à battre la GTX 1660 Ti à 279 $, NVIDIA n'a plus d'autre choix que de baisser les prix sur sa RTX 2060, qui est exactement ce que la RTX 2060 KO d'EVGA est. L'extension de la marque "KO" appartient à EVGA. Le matériel de marketing de la carte mentionne quelque chose dans le sens de cette carte "assommant tout challenger", une référence subtile au RX 5600 XT.







L'EVGA GeForce RTX 2060 KO est rendu possible grâce à la façon dont NVIDIA a conçu trois de ses principaux GPU de la famille "Turing", les TU104, TU106 et TU116. Les trois présentent des matrices très différentes, mais la taille de leur substrat en fibre de verre (emballage) est la même. C'est parce que NVIDIA a décidé de leur donner un pin-map commun. Cela permet aux concepteurs de cartes graphiques de partager les conceptions de PCB entre les trois GPU, réduisant les coûts de R&D, tout en NVIDIA obtient une meilleure récolte de ses matrices GPU.



L'EVGA KO dans cette revue est l'une des premières cartes RTX 2060 (non Super) à être basée sur un plus grand silicium "TU104", tandis que la conception PCB de cette carte est identique à celle des cartes graphiques GTX 1660 Ti Ultra d'EVGA. Voyez ce que nous voulons dire? NVIDIA a créé un RTX 2060 à partir d'un TU104 pour EVGA en activant 30 des 48 multiprocesseurs de streaming. La plupart des cartes RTX 2060 sont basées sur TU106 (30 SM sur 36 activés). Le RTX 2060 KO d'EVGA a exactement les mêmes spécifications que le RTX 2060, et vous ne manquez ni ne gagnez aucune fonctionnalité de la carte basée sur TU104.



L'EVGA RTX 2060 KO dispose d'une solution de refroidissement compacte à double ventilateur et tire l'alimentation d'un seul connecteur d'alimentation PCIe à 8 broches. Il s'en tient aux vitesses d'horloge de référence NVIDIA de 1680 MHz GPU Boost et de mémoire 14 Gbps (GDDR6-effective). Cependant, EVGA a également une variante overclockée en usine de cette carte au prix de 319 $ dans le KO Ultra.



La RTX 2060 propose 1 920 cœurs CUDA, 30 cœurs RT et 240 cœurs tenseurs. Les autres spécifications GPU clés incluent 120 TMU et 48 ROP. La carte offre 6 Go de mémoire GDDR6 14 Gbit/s sur un bus mémoire large de 192 bits, avec 336 Go/s de bande passante à la pression. Dans cette revue, nous prenons l'EVGA GeForce RTX 2060 KO pour un tour, alors voyez comment le nouveau prix affecte la proposition de valeur, et si la carte basée sur TU104 a une incidence sur la puissance ou les thermiques.







