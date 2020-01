LENOVO nous propose un nouvel écran Gamers : Le Legion Y44w-10.











Affichage maximal. Émotions maximales



Le Legion Y44w-10 est un écran incurvé 110,24 cm (43,4") avec une luminosité maximale de 450 nits vous offrant une qualité visuelle plus importante que ce que vous pouvez imaginer. Associé à un taux de rafraîchissement de 144 Hz, le temps de réponse rapide comme l’éclair réduit les effets de flou et offre un environnement visuel fluide lorsque vous jouez.



La certification DisplayHDR 400 de VESA, la technologie AMD FreeSync 2 et le haut-parleur Harman Kardon amovible assurent une expérience de jeu fluide et incroyablement puissante. Vous pouvez facilement étendre les capacités de votre écran en connectant simultanément jusqu’à deux appareils externes à l’aide des deux ports USB 3.1 Type-C innovants ainsi que des ports HDMI 2.0 et DP1.4.



Plus large et plus implacable







Soyez à la hauteur avec ce moniteur qui offre une qualité visuelle sans mesure grâce à la courbure de 1 800 R. La dalle ultra-large et la qualité d’image uniforme de cet écran incurvé au format 32:10 offrent jusqu’à 11 % d’espace d’affichage en plus qu’un moniteur au format de 32:9. Ainsi, rien n’échappe à vos yeux. Avec une taille d’écran de presque deux moniteurs 58,42 cm (24") pour un encombrement d’un moniteur 110,24 cm (43,4"), vous disposez d’un espace d’affichage optimal grâce à la dalle incurvée. Le Y44w-10 est une solution sans cadre pour remplacer les écrans à raccordement.



Faites vos preuves avec les compétences adéquates







Le Legion Y44w-10 vous offre un écran d’une résolution de 3 840 x 1 200 pixels, doté d’un excellent taux de rafraîchissement de 144 Hz et de la technologie AMD FreeSyncTM 2. L’alliance de la technologie AMD FreeSyncTM 2 et de la certification DisplayHDR™400 de VESA assure des jeux d’un réalisme saisissant. Soyez aussi bon que possible avec un temps de réponse de 4 ms ainsi qu’un système anti-rayures et Anti-Ghosting qui améliore votre environnement de jeu. Par ailleurs, le haut-parleur Harman Kardon amovible offre une qualité de son impressionnante lorsque vous vous lancez dans des jeux de qualité.



Connectivité avancée







Le moniteur Legion Y44w-10 vous permet de relier toute une gamme d'appareils comme un poste de travail au format tour, un portable ou même un téléphone portable* à un seul écran personnalisable. Vous pouvez facilement connecter jusqu’à deux appareils, transférer simultanément du courant, des données, et des signaux audio et vidéo via les ports USB 3.1 Type-C Gen2 et Gen1, et afficher le contenu de chaque terminal sur un écran.



Les fonctions PiP (Picture-in-Picture) et PbP (Picture-by-Picture) avec un commutateur (KVM) vous aident à gérer des entrées vidéo provenant de deux appareils maximum pour une visualisation facile des contenus et un multitâche fluide. Il est possible de jouer et de faire une visioconférence simultanément, sans que l’une de ces tâches soit ralentie.



Expérience utilisateur optimisée







Le Legion Y44w-10 est conçu pour jouer et faire du multitâche en toute tranquillité. Les ports USB 3.0 cachés à l’avant et la prise audio dans le hub à pression unique fournissent une connectivité accrue vers des appareils comme un smartphone et un casque. Le support moniteur élégant et robuste doté d’une fonctionnalité de réglage en hauteur, inclinaison et pivotement, offre une grande facilité d’utilisation.



Doté de la certification TÜV Eye Comfort, l’écran permet de réduire la fatigue oculaire même lorsque votre partie dure plus longtemps. Rechargez jusqu’à deux appareils compatibles grâce à la fonction Smart Power qui identifie la consommation électrique et gère la distribution d’alimentation pour chaque équipement.



Voici la fiche technique :







Il est disponible sur le site de LENOVO : Cliquez ICI.



Le prix est de : 1 199 euros.



LENOVO