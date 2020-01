THE GURU3D nous explique dans un tutoriel comment mettre à jour le micrologiciel de l'AMD Radeon RX 5600 XT.



Comment mettre à jour le BIOS de l'AMD Radeon RX 5600 XT



Avec un peu de consternation sur la version Radeon RX 5600 XT d'AMD, nous avons pensé que ce serait le bon moment pour vous parler du processus de flashage du nouveau firmware sur une carte graphique Radeon. Nous vous fournirons les conseils et l'outil pour le faire. Vous savez que malgré le titre, ce guide et ce logiciel fonctionnent avec toutes les cartes graphiques Radeon RX récentes.



Pourquoi ?



Il y a quelques jours, AMD a sorti ses cartes graphiques Radeon RX 5600 XT. Peu de temps avant la sortie, NVIDIA a réduit les prix de l'un des produits concurrents. AMD a alors décidé d'augmenter les spécifications du 5600 XT, nécessitant une mise à jour du firmware des cartes. AMD a effectué un virage à 180 degrés et a pratiquement créé deux références séparées pour le 5600 XT.



Ce serait le produit de référence, puis le réglage d'usine (modèles OC) avec des spécifications améliorées comme une enveloppe de puissance de 160 et/ou 180 watts (contre 150 W), une augmentation de l'horloge turbo maximale ainsi qu'une bosse dans GDDR6 débit de mémoire allant de 12 à 14 Gbit/s (toutes les cartes ont physiquement des circuits intégrés de mémoire GDDR6 14 Gbit/s, y compris les 12 Gbit/s cadencés). Une mise à jour du firmware apportera donc beaucoup de performances supplémentaires.







La nouvelle mise à jour du micrologiciel du 5600 XT a considérablement amélioré les performances



Nous connaissons peut-être la mise à jour du firmware, mais pas le public générique. Souvent, vous avez besoin d'un utilitaire DOS avec des lignes de commande, mais il existe une manière beaucoup plus simple de mettre à jour ce firmware. Selon la marque et le modèle de version SKU, le différentiel de performances peut différer, car toutes les marques ne se mettent pas à jour vers 14 Gbps sur la mémoire GDDR6. Cependant, la plupart des fabricants ont déjà publié de nouveaux fichiers BIOS pour certaines cartes graphiques, qui offrent plus de performances.



Pour lire la suite, Cliquez ICI.



THE GURU3D