CORSAIR lance de nouveaux PC de jeu : Les VENGEANCE 6100.



CORSAIR, un leader mondial des périphériques de jeu haute performance et des composants passionnés, a annoncé aujourd'hui ses nouveaux modèles de superbes PC de jeu alimentés par AMD, la série CORSAIR VENGEANCE 6100. À partir des VENGEANCE 6180 et VENGEANCE 6182, ces PC de jeu de pointe combinent la puissance des processeurs AMD Ryzen de 3e génération et des cartes graphiques AMD Radeon RX 5700 avec des composants CORSAIR de haute qualité, le tout dans un facteur de forme de cube compact 33% plus petit que une tour moyenne et débordante avec un éclairage RVB entièrement personnalisable.



Depuis son lancement en 2018, la famille CORSAIR VENGEANCE est devenue l'un des PC de jeu les plus primés et les plus recherchés du marché grâce à sa puissance impressionnante, son style distinctif et son éclairage RVB personnalisable profondément intégré. Les CORSAIR VENGEANCE 6180 et 6182 intègrent un processeur AMD Ryzen 7 3700X refroidi par liquide avec huit cœurs et 16 threads, une carte graphique AMD Radeon RX 5700 XT 8 Go et 16 Go de mémoire CORSAIR VENGEANCE RGB PRO DDR4-3200. Les deux modèles sont refroidis par un refroidisseur de processeur liquide CORSAIR Hydro série H100i RGB PLATINUM et alimentés par une alimentation CORSAIR RM650 80 PLUS Gold.















La VENGEANCE 6182 possède une carte mère chipset X570, permettant la première plate-forme PCI-Express 4.0 grand public au monde. Cela offre la bande passante pour prendre en charge les derniers périphériques PCIe 4.0, tels que le SSD 1 To CORSAIR FORCE MP600 M.2 NVMe inclus.



Le VENGEANCE 6180, quant à lui, est équipé d'une carte mère B450 et d'un SSD CORSAIR FORCE MP510 de 480 Go. Pour une capacité de stockage supplémentaire pour tous vos fichiers et supports, les deux modèles disposent également d'un disque dur de 2 To.



La série VENGEANCE 6100 dispose d'un éclairage RVB étendu dans tout le système - un total de 140 LED RVB adressables individuellement permettent de fasciner les spectacles de lumière visibles à travers les trois panneaux en verre trempé cristallin d'un boîtier compact CORSAIR 280X.



Le puissant logiciel CORSAIR iCUE permet la synchronisation et la personnalisation à l'échelle du système de votre éclairage, une surveillance approfondie du système et un contrôle précis des vitesses des ventilateurs et des pompes. Les joueurs PC à la recherche d'un système AMD puissant et élégant n'ont pas besoin de chercher plus loin - il est temps d'intensifier votre jeu avec un PC CORSAIR VENGEANCE 6100.



Disponibilité, garantie et prix



La série CORSAIR VENGEANCE 6100 est disponible immédiatement à partir de la boutique en ligne CORSAIR et du réseau américain CORSAIR de détaillants et distributeurs agréés à partir de 1 999 Dollars.



La série CORSAIR VENGEANCE 6100 bénéficie d'une Garantie de Deux ans, ainsi que du réseau mondial de service client et d'assistance technique CORSAIR.



CORSAIR