SHARKOON nous propose une nouvelle souris pour les Gamers : La Light² 200.



Plus légère que légère = Light²: pour les mouvements les plus rapides possibles et les manœuvres les plus précises, nous avons réduit sans merci le poids de la Light² 200. Avec seulement 62 grammes, ce n’est pas seulement notre souris la plus légère, mais l’une des souris les plus légères jamais produites.



Toutes les limites physiques sont réduites à néant avec son capteur hautement précis de jusqu’à 16000 DPI, un câble extra-souple, et cinq patins de souris faits de PTFE pur pour d’excellentes propriétés de glisse. Des éléments interchangeables et un éclairage RVB ajustable garantissent que la Light² 200 soit parfaite pour tous les goûts tout en étant techniquement supérieure.























La légèreté par la structure



Grâce à sa structure en nid d’abeilles sur les surfaces latérales, supérieure et inférieure, le poids de la souris gaming a été réduit à son essentiel. Avec 62 grammes seulement, la Light² est aussi légère que l’air sous vos doigts et permet des mouvements fluides sans résistance ou fatigue.



Une prise en main souple



Le faible poids de la Light² 200 n’empêche pas sa parfaite prise en main. Avec une taille de 120 x 66 x 42 millimètres et une forme inclinée vers la droite, la souris convient parfaitement aux petites mains comme aux grandes. La structure en nid d’abeilles des côtés de la souris apporte une poigne d’autant plus stable pendant le jeu. Cinq patins de souris faits en 100% PTFE pour une glisse parfaite et ainsi qu’un câble extra-souple permettent une expérience de jeu fluide et immersive sans aucune limitation imposée par le matériel.



Un design personnalisable



Pour une personnalisation maximale, la Light² 200 a un design modulaire. Les éléments du corps de la souris peuvent être changés selon vos préférences personnelles. La surface supérieure attachée magnétiquement avec sa structure en nid d’abeilles peut être rapidement et facilement remplacée avec une alternative fermée de 7 grammes. Aussi, la surface supérieure détachable rend la souris facile à nettoyer à tout moment. Pour encore plus de personnalisation, la souris est fournie avec trois boutons DPI interchangeables. Le fin bouton noir peut être remplacé par un bouton bleu de la même taille ou bien par un bouton rouge qui est légèrement plus haut pour un accès plus facile.



La technologie à un niveau eSport



Le capteur optique PixArt 3389 de la Light² 200 permet une résolution allant jusqu’à 16 000 DPI. Cette dernière peut être adaptée pour tout genre de gaming via le logiciel gaming. De plus, les actions les plus importantes peuvent être instantanément exécutées à l’aide des six boutons programmables. Pour une longue durée de vie de jusqu’à 20 millions de clics, les boutons à gauche et à droite de la souris sont équipés de commutateurs Omron de haute qualité.



Un éclairage RVB ajustable



Pour un éclairage ambiant et un davantage de personnalisation, la Light² est fournie avec une illumination RVB sur la roulette et sur l’arrière bas. En utilisant le logiciel, l’illumination peut être ajustée comme voulu avec différents effets et couleurs.



Voici la fiche technique :







Elle est déjà disponible sur les sites E-Commerces.



Le prix est de : 51.90 euros.



SHARKOON