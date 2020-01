ASUS nous propose un nouvel accessoire pour les écrans Gamers : Le ROG Bezel Free Kit ABF01.



Conception de moniteur universelle, compatible avec les moniteurs plats de moins de 27 pouces avec une conception sans cadre ou à cadre mince sur quatre côtés, micro-structures optiques, facile à installer.























Le kit ROG Bezel-Free est un accessoire qui permet aux joueurs avec des configurations à plusieurs moniteurs d'éliminer visuellement les lacunes où leurs écrans se connectent, créant l'apparence d'un moniteur enveloppant extra-large pour une expérience de jeu totalement immersive. Le kit ROG Bezel-Free contient des microstructures optiques qui réfractent la lumière, la pliant vers l'intérieur pour masquer les lunettes en dessous.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Conception universelle



Compatible avec une grande variété de moniteurs à cadre fin *



Adapté à une variété de modèles de moniteurs, le kit sans lunette ROG est facile à installer. Des clips personnalisés maintiennent les moniteurs ensemble en haut et en bas de chaque couture, ce qui permet de les aligner à l'angle correct. La lentille se trouve entre eux, réduisant le kit à seulement trois parties par couture.



* Moniteurs plats de moins de 27 pouces avec un design à quatre côtés sans cadre ou à cadre mince,

* La largeur du cadre de chaque moniteur doit être inférieure à 13 mm,

* Il est possible que les positions des moniteurs doivent être ajustées manuellement pour votre distance de vision et votre position normales afin d'obtenir les meilleures performances visuelles.



Le kit ROG Bezel Free est spécialement conçu pour les jeux et n'est pas recommandé pour les tâches informatiques générales, telles que la navigation sur le Web et l'utilisation de feuilles de calcul.



Micro-structures optiques

Fonctionne comme par magie







Le kit ROG Bezel-Free a des lentilles en PET, un type de thermoplastique transparent beaucoup plus durable que le verre. Ce matériau laisse passer 90% de la lumière des moniteurs, ce qui rend l'image sous les lentilles légèrement plus sombre que le reste de l'écran, mais moins distrayante que les coutures opaques créées lorsque deux lunettes sont côte à côte. Le kit ROG Bezel-Free est conçu pour fonctionner à un angle de 130 °, déterminé par des tests internes pour offrir le meilleur équilibre entre confort et immersion.



Voici la fiche technique :







Le prix est de : 110 Dollars.



ASUS ROG