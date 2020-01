MSI inaugure une nouvelle décennie avec les moniteurs de jeu Optix.



MSI accueille 2020 avec une nouvelle sélection de moniteurs de jeu incurvés et portables qui apportent l'innovation aux joueurs à la maison et sur la route. Conçus pour offrir une immersion complète aux joueurs sérieux et en déplacement, les nouveaux moniteurs de jeu Optix présentent la technologie de nouvelle génération, notamment un taux de rafraîchissement de 240 Hz et des connexions de type C.



Les joueurs exigent l'expérience la plus immersive à la maison et en déplacement, et notre nouvelle sélection de moniteurs Optix déplace les jeux de manière transparente des postes de combat intérieurs vers les cafés, les aéroports et plus encore », a déclaré Andy Tung, PDG de MSI US. «La combinaison de technologies, notamment la vision nocturne, la réduction de la lumière bleue, la technologie anti-scintillement et le réglage de la rotation, de la hauteur et de l'inclinaison, permet à nos moniteurs de fournir la meilleure expérience de jeu sur le marché.»











Optix MAG161V - Le moniteur de jeu portable le plus fin du monde



Moniteur de jeu portable Full HD ultra-mince 1080P puissant, pesant moins de 2 livres. et mesurant seulement 2 pouces d'épaisseur. Parfait comme moniteur mobile ou secondaire, l'Optix MAG161V est livré avec un panneau IPS dynamique et prend en charge les connexions de type C et mini HDMI. Conçu pour les joueurs et les professionnels, le moniteur est livré avec un étui en cuir et est compatible avec les ordinateurs, projecteurs, consoles de jeux, smartphones et plus encore.



Optix MAG161 - Portabilité et performances à 120 Hz et 240 Hz



Offre une mise à jour des performances du moniteur de jeu portable Optix MAG161 avec les avantages supplémentaires des taux de rafraîchissement supérieurs de 120 Hz et 240 Hz. Récipiendaire du prix de l'innovation CES 2020, l'Optix MAG161 garantit des temps de réaction plus nets et plus rapides pendant les sessions de jeu intenses. L'écran de résolution 15,6 pouces, 1080p sera disponible Q1-Q2 de 2020.



Moniteurs de jeu courbes Optix série MAG272



La dernière série de MSI comprend les MAG272CRX, MAG272CQR et MAG272CR. La nouvelle gamme comprend une résolution WQHD de 2560x1440p, un panneau incurvé 1500R, un taux de rafraîchissement ultra-rapide et 1 ms de temps de réponse, et un grand angle de vision de 178 degrés. En dépassant les attentes de vitesse, l'Optix MAG272CRX est un panneau incurvé doté d'un taux de rafraîchissement incroyable de 240 Hz, garantissant l'expérience de jeu incurvée la plus rapide et la plus fluide.



Caractéristique unique, les moniteurs de la série Optix MAG272 de MSI sont livrés avec Night Vision, une configuration logicielle qui amplifie les détails dans la zone sombre de l'écran pour faire ressortir les détails les plus fins dans les zones sombres.



La technologie Night Vision garantit une session de jeu confortable et agréable tout en réduisant la fatigue oculaire en évitant la surexposition de l'image. Les nouveaux moniteurs de MSI sont également prêts pour le HDR et sont livrés avec MCU, l'unité de commande brevetée de MSI qui relie automatiquement le moniteur à votre PC de jeu pour synchroniser parfaitement les données et éviter les retards.



Tous les moniteurs MSI Optix MAG sont livrés avec Gaming OSD APP 2.0, un logiciel qui permet aux joueurs de contrôler l'affichage du moniteur sous une fenêtre logicielle, de personnaliser les paramètres d'affichage et de programmer des raccourcis clavier pour ajuster les paramètres d'affichage pendant le jeu.



La série MSI Optix MAG272 est maintenant disponible chez Newegg, Amazon et d'autres détaillants pour 349.99 euros (MAG272CRX), tandis que les moniteurs Optix MAG161 sont disponibles pour 249.99 euros.



