AORUS nous propose : La RAID SSD 2TB AIC Expansion Card.



Gigabyte a lancé aujourd'hui la carte d'extension AIC AORUS RAID SSD 2 To qui offre des vitesses de lecture/écriture allant jusqu'à 6,2 Go/s via l'interface PCIe 3.0 x8.



Avec un contrôleur RAID et quatre SSD NVMe M.2 512 Go intégrés, il surpasse les SSD PCIe 3.0 NVMe traditionnels de plus de 1,8 fois et prend également en charge les fonctions d'installation du système d'exploitation, offrant les performances de stockage les plus rapides sur les plates-formes PCIe 3.0.



L'AORUS RAID SSD 2TB présente une conception ultra-plate à un seul emplacement qui donne à l'utilisateur un dégagement suffisant pour travailler avec, de grandes ailettes de refroidissement internes, un coussin thermique double face, une plaque de base M.2 et une conception de refroidissement active. En utilisant AORUS Storage Manager, les utilisateurs peuvent accéder aux informations sur leur état/configuration SSD pour maximiser les performances et la fiabilité du disque !







Lors de COMPUTEX 2019, AMD a annoncé que sa nouvelle plate-forme X570 était capable de fournir des vitesses de lecture / écriture de 5 Go / s alors qu'elle sortait de l'ère PCIe 4.0. Cependant, Intel n'a pas encore sorti de matériel compatible avec PCIe 4.0, de sorte que de nombreux utilisateurs ne savent pas s'il faut mettre à niveau leurs systèmes pour prendre en charge PCIe 4.0. AORUS RAID SSD 2TB est livré avec une capacité préconfigurée RAID 0 et 2TB, offrant aux utilisateurs une mise à niveau de la solution de stockage qui renforce leur vitesse de lecture / écriture sans mettre à niveau leur système et acheter des SSD NVMe supplémentaires pour construire leur préférence de baies de disques. Le SSD AORUS RAID SSD 2 To peut être installé sur les cartes mères Intel® X299, Z390 et AMD TRX40, X570 en utilisant le slot PCIe 3.0 ou PCIe 4.0 x8 et les utilisateurs peuvent extraire des performances 1,8 fois supérieures à celles des autres périphériques PCIe 3.0, dépassant même la lecture / écriture performances des périphériques PCIe 4.0.



«Étant donné que des vitesses de lecture/écriture plus élevées sur les périphériques de stockage et une meilleure fiabilité améliorent les performances globales du système, les utilisateurs pensent souvent que PCIe 4.0 est la voie à suivre pour améliorer leurs performances de stockage. Cependant, la prise en charge de PCIe 4.0 n'est actuellement disponible que sur les plates-formes AMD plus récentes.



De nombreux utilisateurs ne disposant pas des dernières plates-formes AMD cherchent à améliorer leurs performances de stockage sans avoir à changer de plate-forme, c'est là que le AORUS RAID SSD 2TB entre en jeu », a déclaré Jackson Hsu, directeur de la division de développement de produits GIGABYTE. «Après la sortie de notre SSD AIC 8 To très apprécié, nous présentons notre carte RAID AORUS RAID SSD 2 To avec un contrôleur RAID intégré.



Dès que les utilisateurs installent leur système d'exploitation, ils peuvent profiter de vitesses de lecture/écriture de 6,2 Go/s, ce qui dépasse même les performances de lecture/écriture PCIe 4.0. AORUS RAID SSD 2TB est supérieur en termes de prix par rapport aux périphériques PCIe 4.0 avec la même capacité, ce qui donne vraiment aux utilisateurs le meilleur équilibre entre coût et performance!



L'AORUS RAID SSD 2TB présente une conception élégante à un seul emplacement qui offre un espace suffisant à l'utilisateur pour installer d'autres périphériques compatibles PCIe, offrant une plus grande capacité d'extension. La carte RAID arbore une plaque métallique de haute qualité, une plaque arrière de refroidissement noire et un ventilateur de refroidissement actif à double roulement à billes pour maximiser la dissipation de la chaleur tout en présentant l'impressionnant style AORUS.



La conception intérieure de l'AORUS RAID SSD 2TB renforce également la dissipation de chaleur avec ses grands ventilateurs de refroidissement, ses tampons de refroidissement double face et ses dissipateurs thermiques M.2, qui travaillent ensemble pour dissiper la chaleur, qui est ensuite dissipée de la carte par le double de 5 cm -des ventilateurs à roulement à billes pour garder le SSD en bon état de fonctionnement pendant le fonctionnement pour maximiser les performances!



AORUS RAID SSD 2TB a un contrôleur RAID intégré pour que les utilisateurs configurent le RAID matériel d'entreprise avec le support installable du système d'exploitation et passent d'une configuration RAID 0 à RAID 1 ou RAID 10 pour ajuster le meilleur équilibre entre performances et fiabilité des données et ne craignez pas d'endommager le baie de disques suite à une panne de la carte mère.



L'AORUS RAID SSD 2TB est livré avec 9 capteurs de température afin que les utilisateurs aient accès aux données de température sur les quatre SSD M.2 via le gestionnaire de stockage AORUS. Ils peuvent également trouver le bon équilibre entre le bruit du ventilateur et le refroidissement en ajustant les vitesses du ventilateur avec la fonction de contrôle de vitesse dynamique à trois niveaux.



En tant que carte RAID PCIe 3.0 x8 prenant en charge les plates-formes Intel® X299, Z390 et AMD TRX40, X570 et compatible avec les interfaces PCIe 3.0 et 4.0, AORUS RAID SSD 2TB est une excellente solution pour renforcer les performances sur un large éventail de configurations utilisateur.



THE GURU3D