Les processeurs Intel Comet Lake-S et les cartes Z490 prennent en charge PCI-E 4.0 (mais il n'est pas actif).



Un nouveau rapport sur le Web indique que les prochains processeurs Comet Lake-S (dixième génération d'Intel Core pour ordinateur de bureau) prennent en charge le PCI Express 4.0, certaines cartes mères Z490 sont également conçues pour cela. Cependant, un problème empêche PCIe 4.0 de devenir utilisable, donc la plate-forme prendra en charge PCI-E 3.0 à la place.







La raison derrière cela est la présence de Jitter dans le signal du chipset Z490, qui provoque une instabilité dans le signal de données et que les spécifications requises pour la certification PCI-Express 4.0 ne sont tout simplement pas respectées. PCI-E 4.0 fonctionne à des fréquences très élevées, ce qui nécessite que le signal soit complètement propre.



Plusieurs fabricants ont ajouté des générateurs d'horloge externes pour éliminer cette gigue, mais tout le monde ne l'a pas fait, donc Intel a décidé de ne pas prendre en charge PCI-E 4.0 sur cette nouvelle plate-forme.



