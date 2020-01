ATX12VO : Les futures alimentations n'auront plus de connecteur ATX 24 broches, mais 10 broches.



Au cours des années à venir, il pourrait y avoir une évolution intéressante dans l'industrie de l'alimentation électrique. Intel travaille d'arrache-pied sur une nouvelle norme PSU, purement basée sur 12 Volts. Cela signifierait une alimentation avec juste un connecteur ATX à 10 broches et une tension primaire de 12 volts.



Certes, nous ne serions pas opposés à l'idée car cela pourrait aider à l'efficacité mais aussi à des alimentations moins chères. Actuellement, les alimentations ont 3,3 5 et 12 volts, mais la plupart de votre PC consomme à ce flux 12 volts, votre carte graphique et votre processeur par exemple. Ensuite, généralement deux rails sont ajoutés pour fournir 3,3 volts et 5 volts vers un lecteur USB, un disque dur ou un SSD.







Un nouveau standard est développé par Intel, il s'appelle ATX12VO et comme vous l'avez deviné, il n'offrira qu'une connexion 12 volts. Cela ne pose-t-il donc pas un gros problème avec la compatibilité des appareils 5V comme votre SSD? Eh bien non, car les futures cartes mères deviendront alors responsables de la conversion de 12 volts en d'autres tensions requises grâce à la conversion DC-DC. Comment cela fonctionnerait-il en ce qui concerne les câbles reste un peu question.



Une telle alimentation aurait besoin de beaucoup moins de fils sur ce connecteur de carte mère ATX, et en tant que tel, l'ATX12VO n'a que 10 câbles sur ce connecteur spécifique. Bien sûr, il y aura des connecteurs PEG, etc. pour, disons, votre carte graphique menant des PSU, mais vraiment tous les câbles provenant de cette PSU seraient basés sur 12v.



La nouvelle norme sera d'abord mise en œuvre dans l'industrie, et il faudra peut-être de nombreuses années avant qu'elle ne touche le marché des consommateurs. Intel publiera cette année la spécification ATX12VO. Au CES, les prototypes ont déjà été montrés.



Vous pouvez lire les nouvelles spécifications ICI.



