EK lance un nouveau waterblock GPU : Le EK-Quantum Vector Dual Evo RTX 2070/2080 D-RGB.



EK Water Blocks, le fabricant de matériel de refroidissement liquide basé dans l'UE, souhaite informer ses partenaires clés de la nouvelle version du bloc EK-Quantum Vector Dual Evo RTX 2070/2080 D-RGB déjà lancé. Ce bloc d'eau sera désormais également disponible en version Nickel + Acétal.



















Les waterblockls EK-Quantum Vector Dual Evo RTX 2070/2080 D-RGB sont spécialement conçus pour les cartes graphiques ASUS Dual GeForce RTX 2070, 2080, 2070 SUPER et 2080 SUPER. Le waterblocks lui-même utilise le look slim EK à fente unique et couvre toute la longueur du PCB. Cette solution de refroidissement sophistiquée transformera votre puissante carte graphique ASUS en un élément matériel minimaliste et élégant avec un éclairage LED D-RGB accentué.



Ils sont disponible sur le site de EKWB.



Le prix est de : 144.90 euros.



TECHPOWERUP