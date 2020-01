Abkoncore nous annonce une nouvelle souris de jeu : La Astra AM6.



ABKONCORE a le plaisir d'annoncer la disponibilité de la souris de jeu économique ASTRA AM6. Cette souris de jeu PC rigoureuse est ambidextre, ergonomique et tout simplement cool. L'ajout de la fonction RVB à cette souris de niche la rend encore plus cool. 16,8 millions de LED RVB colorées brillaient autour de la souris. Personnalisez votre propre envoi de jeux en choisissant l'un des 4 modes de flash prédéfinis à votre guise.



L'ASTRA AM8 offre un confort en raison de la conception de la poignée humaine naturelle et de la forme symétrique pour une utilisation à la fois droite et gauche. De cette façon, vous pouvez basculer entre l'utilisation de la souris à gauche et à droite pour libérer de la fatigue lors de longues sessions de jeu.



Le nouvel ASTRA est doté d'un réglage de sensibilité en 4 étapes à 3200 DPI maximum. Soit pour augmenter ou diminuer la vitesse du pointeur pour n'importe quel jeu spécifique auquel vous jouez. PDI peut être réglé sans logiciel, simplement en appuyant sur un bouton. Le capteur de précision optique vous permet de contrôler la souris avec une grande précision et de viser plus rapidement que vos adversaires.















Caractéristiques :



- Modèle : ASTRA AM6,

- Capteur : optique,

- Taux d'interrogation : 125 Hz,

- Résolution : 800/1600/2400/3200 DPI Clé : 7,

- Accélération : 8 g,

- Effet LED : Interface RVB : USB,

- Dimensions : 70 (l) x 127 (p) x 35 (h) mm,

- Poids : 250 grammes.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



Le prix est de : 24.95 euros.



ABKONCORE