QNAP lance un NAS multimédia TS-251D à double cœur Intel.



QNAP Systems, Inc. a lancé aujourd'hui le NAS TS-251D à 2 baies. Propulsé par un processeur Intel J4005 dual-core, le TS-251D peut être utilisé avec l'application de gestion de photos intelligente AI de QNAP, QuMagie, qui intègre la reconnaissance d'images AI pour regrouper des photos similaires dans l'album "People", "Things" et "Places" .



Les capacités de transcodage et de streaming multimédia 4K du TS-251D offrent aux utilisateurs une expérience multimédia multi-appareils excellente et satisfaisante. Le TS-251D fournit également un emplacement PCIe pour étendre ses fonctionnalités de base.



Propulsé par un processeur Intel Celeron J4005 bicœur à 2,00 GHz (rafale jusqu'à 2,7 GHz), RAM DDR4 (jusqu'à 8 Go), un port LAN Gigabit et prend en charge les disques SATA 6 Gbps. Le TS-251D offre des vitesses de lecture/écriture fiables et un chiffrement accéléré par matériel Intel AES-NI 256 pour sécuriser les données sensibles et confidentielles sur le NAS. Le TS-251D prend également en charge les instantanés, permettant aux utilisateurs de récupérer rapidement des données en cas de suppression/modification accidentelle ou d'attaque de ransomware.







"Le TS-251D offre aux utilisateurs de multiples possibilités d'augmenter la capacité du NAS et intègre la reconnaissance d'image AI pour les utilisateurs à domicile afin de stocker de grandes collections de photos", a déclaré Jason Hsu, chef de projet chez QNAP. "En outre, le TS-251D dispose également d'un transcodage 4K et d'une sortie HDMI compatible 4K pour que les utilisateurs puissent profiter d'une expérience multimédia domestique complète." Ajouta Hsu.



Les utilisateurs peuvent facilement étendre la fonctionnalité du TS-251D via l'emplacement PCIe. Une carte d'extension réseau QNAP QXG - 10GbE/5GbE peut être configurée avec un câble CAT 5e existant pour mettre à niveau la connectivité NAS vers un environnement réseau à haute vitesse.



Une carte QM2 peut être installée pour ajouter la mise en cache SSD M.2 et une connectivité 10 GbE, un adaptateur sans fil compatible — QNAP QWA-AC2600 pour créer un environnement de stockage et de streaming sans fil, et une carte USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) pour augmenter la nombre de ports USB.



L'App Center du TS-251D propose une large gamme d'outils de productivité, notamment les suivants: QmailAgent pour la gestion centralisée de plusieurs comptes de messagerie, Notes Station 3 offre une plus grande efficacité pour la prise de notes et les groupes de travail collaboratifs, Qfiling automatise les flux de travail des utilisateurs pour une efficacité et une productivité améliorées, Qsirch pour des recherches de fichiers rapides.



Une variété d'applications de streaming, y compris Cinema28 et Qmedia permettent aux utilisateurs de profiter d'une expérience multimédia fluide en utilisant différents protocoles de streaming, et Multimedia Console consolide toutes les applications multimédia QTS en une seule application pour que les utilisateurs puissent gérer de manière centralisée toutes les applications multimédia. Les utilisateurs peuvent également utiliser la télécommande RM-IR004 de QNAP (vendue séparément) avec l'application QButton pour personnaliser les fonctions des boutons pour une navigation facile.



Spécifications clés des nouveaux modèles :



- TS-251D-2G : processeur Intel Celeron J4005 bicœur à 2,0 GHz (rafale jusqu'à 2,7 GHz) avec 2 Go de RAM (1 x 2 Go),

- TS-251D-4G : processeur Intel Celeron J4005 bicœur à 2,0 GHz (en rafale jusqu'à 2,7 GHz) avec 4 Go de RAM (1 x 4 Go).



Modèle de tour ; fentes RAM DOD4 SODIMM double canal (extensible à 8 Go par l'utilisateur) ; HDD / SSD SATA 6Gbps 2,5 / 3,5 pouces remplaçables à chaud ; 1 x emplacement PCIe Gen 2.0 x4 ; 1 x ports LAN Gigabit ; 1 x HDMI version 2.0, jusqu'à 4K UHD ; 2 x ports USB 3.0 Type-A, 3 x ports USB 2.0 Type-A ; 1 x bouton de copie USB ; Capteur IR.



