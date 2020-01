NZXT nous propose un nouveau contrôleur FAN/RGB.



NZXT, l'un des principaux développeurs de solutions matérielles logicielles pour les jeux sur PC, annonce aujourd'hui le NZXT RGB & Fan Controller. Propulsé par NZXT CAM, le contrôleur RGB & Fan donne aux utilisateurs les outils pour personnaliser à la perfection l'éclairage et les profils de ventilateur.



Le NZXT RGB & Fan Controller a été créé pour les constructeurs afin d'ajouter facilement et à moindre coût un contrôle numérique RVB et ventilateur à leur système contrôlé via NZXT CAM. Tous les châssis peuvent désormais avoir les mêmes capacités améliorées que celles des versions i des boîtiers H Series primés NZXT.



Apporter de la beauté à n'importe quelle bataille est plus simple que jamais avec deux canaux d'éclairage et de ventilation RVB compatibles avec tous les accessoires d'éclairage NZXT tels que les bandes LED, le sous-éclat, les peignes de câble et les ventilateurs AER RGB 2. De plus, trois canaux de ventilateur de 10 W dédiés sont inclus, permettant aux utilisateurs de contrôler directement leurs performances de flux d'air numériquement.















Canaux d'éclairage



Deux canaux d'éclairage NZXT RGB, jusqu'à 40 LED adressables individuellement par canal, 80 LED au total. Les canaux d'éclairage prennent désormais en charge jusqu'à six bandes LED RGB adressables ou cinq ventilateurs Aer RGB.



Chaînes de fans



Trois canaux de ventilateur avec 10 W max par sortie de canal.



Plus d'accessoires d'éclairage RGB



Mélangez et assortissez tous les accessoires LED NZXT RGB dans chaque canal, y compris NZXT Underglow, peigne de câble, bandes LED de différentes longueurs et ventilateurs Aer RGB tout en synchronisant tous les accessoires d'éclairage sur différents canaux.



Il sera disponible dans le courant du mois de Février 2020.



Le prix sera de : 24.99 euros.



