PowerColor lance le nouveau BIOS pour la RX 5600 XT.



PowerColor rejoint de nombreux autres partenaires AMD Radeon pour publier des mises à jour du BIOS vidéo améliorées pour ses cartes graphiques Radeon RX 5600 XT afin de mettre en œuvre les spécifications mises à jour d'AMD pour le RX 5600 XT qui augmentent les vitesses d'horloge et les limites de puissance de la référence, ce qui la rend compétitive par rapport à GeForce de NVIDIA RTX 2060.



PowerColor évite à ses utilisateurs les tracas (et les risques) de mettre à jour leurs cartes en utilisant des fichiers image ROM nus et ATIWinFlash, en automatisant le processus via des fichiers batch. Malheureusement, le programme de mise à jour de PowerColor semble basé sur DOS et implique d'avoir à démarrer votre PC sur DOS et à exécuter le fichier de commandes.







Les modèles éligibles pour le BIOS RX 5600 XT Unleashed de PowerColor sont le RX 5600 XT Red Devil (modèle: AXRX 5600XT 6GBD6-3DHE / OC) et le RX 5600 XT Red Dragon (AXRX 5600XT 6GBD6-3DHR / OC). Les deux cartes offrent la fonction double BIOS, dans laquelle l'un des BIOS est marqué "OC" pour les meilleures performances, et l'autre "Silencieux", pour les niveaux de bruit les plus bas. Vous devez exécuter le programme de mise à jour une fois pour chaque BIOS. Suivez les instructions du fichier PDF inclus avec le package de mise à jour du BIOS, qui comprend des instructions pour créer un support de démarrage DOS.



Pour télécharger le BIOS, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP