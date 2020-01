Souvent, au vu de leur utilisation quotidienne, les personnes recherchent un deuxième chargeur pour leur smartphone. Mais savez-vous que tous les chargeurs ne se valent pas ? Et qu'en plus certains peuvent être dangereux ?

En effet, c'est loin d'être anodin, certains pouvant même prendre feu !

Alors pour vous éviter certains désagréments et être sûrs de trouver celui qu'il vous faut, et en toute sécurité, notre confrère 01net vous propose son guide sur le sujet :

Si vous devez changer de chargeur, il existe des alternatives aux modèles officiels. Voici comment bien les choisir pour éviter certains chargeurs qui peuvent se révéler dangereux.

Accédez au guide