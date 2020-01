[CES2020 LG] LG lance cinq moniteurs de la famille Ultra 2020: rotation ergonomique à 280 degrés, 4K 144 Hz.



Les trois produits utilisent des panneaux IPS et prennent en charge l'affichage du contenu HDR.







Plus précisément, l'UltraFine Ergo 32UN880 abandonne la base de support traditionnelle, mais utilise plutôt un clip pour le fixer. La partie supérieure est un support en porte-à-faux. L'écran prend en charge l'oscillation à 70 degrés vers la gauche et la droite, 25 degrés vers le haut et vers le bas, et une rotation maximale de 280 degrés pour s'adapter à diverses scènes, telles que la diffusion en direct. , Bureau permanent, présentation externe, etc.







En termes de paramètres de base, 31,5 pouces 4K, couvrant 95% de la gamme de couleurs P3, luminosité de 350 nits, taux de rafraîchissement de 60 Hz, temps de réponse de 5 ms, HDR10, synchronisation de la fréquence d'images AMD Freesync, l'interface fournit 1 USB-C, deux HDMI, un DP Etc.



L'écran de jeu UltraGear 27GN950 est un écran 27 pouces 4K 144Hz (peut être overclocké à 160Hz, compatible G-SYNC), couvrant 98% de la gamme de couleurs P3, un temps de réponse de 1 ms en niveaux de gris, une luminosité de 450 nits et la certification DisplayHDR 600 (34GN850 est une certification DisplayHDR 400 ), Fournissant 2 interfaces HDMI, 1 interface DP, une prise casque et trois interfaces traditionnelles USB.







Enfin, UltraWide 38WN95C, panneau nano IPS 37,5 pouces QHD + (3840 x 1600), gamme de couleurs P3 à 98%, certification DisplayHDR 600, taux de rafraîchissement de 144 Hz (G-SYNC), temps de réponse en niveaux de gris de 1 ms, et l'interface est plus qu'UltraGear Un éclair 3.



