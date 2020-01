[CES2020 SAMSUNG] Samsung lance un téléviseur QLED 8K avec un taux d'écran de 99%.







En plus de la conception presque sans cadre, le téléviseur Samsung Q950TS atteint également une épaisseur de 15 mm et a un dos complètement plat, au lieu de jouer à des jeux numériques comme certains fabricants, l'endroit le plus fin n'est que de xx mm. Par conséquent, les utilisateurs peuvent accrocher le téléviseur au mur ou sur un support pour montrer la belle apparence de ce produit.



En termes de qualité d'image, le dernier processeur quantique AI intégré de Samsung, combiné à des fonctions d'apprentissage approfondi, peut améliorer le contenu vidéo basse définition à une qualité 8K grâce à des algorithmes et à l'IA, résolvant ainsi le problème des sources vidéo haute définition. De plus, le nouveau téléviseur prend également en charge la technologie AI ScaleNet de Samsung. En compressant une source de signal 8K en résolution 4K, elle peut ensuite être transmise sur un réseau avec uniquement une bande passante 4K, et enfin la vidéo peut être restaurée en 8K via le processeur AI. Pour les utilisateurs d'autres régions, vous pouvez également regarder des vidéos YouTube AV1 8K sur ce téléviseur.







En termes de qualité sonore, Samsung a des haut-parleurs intégrés de chaque côté du téléviseur Q950TS, et le caisson de basses à l'arrière peut fournir un son surround 5.1 canaux virtuel. Encore plus étonnant, la technologie OTS + de Samsung peut également reconnaître le mouvement des objets dans la vidéo et modifier le son, apportant une expérience audio plus vive au spectateur.



Pour d'autres fonctions améliorées, en plus de son propre Bixby, le Samsung Q950TS prend également en charge Google Assistant et Alexa d'Amazon.



En plus du Q950TS, Samsung a également présenté des téléviseurs MicroLED de 75 pouces, 88 pouces, 93 pouces, 110 pouces et 150 pouces. Les versions 88 pouces et 150 pouces utilisent également une conception sans cadre similaire au Q950TS. Le panneau d'affichage MicroLED peut apporter une résolution plus élevée, une définition plus élevée et une luminosité maximale de 5000 nits.



Dans le même temps, Samsung a également lancé les produits TV Sero lifestyle. Sero signifie vertical en coréen, ce qui révèle bien les caractéristiques de cette série de téléviseurs. Il peut basculer entre les directions horizontale et verticale, tout comme certains écrans actuels peuvent être tournés.



