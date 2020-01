[CES2020 THERMALTAKE] Thermaltake lance le clavier gaming TK5 RGB et la souris gaming filaire/TM5 RGB.



Clavier de jeu RVB Thermaltake TK5



Adoptant un couvercle supérieur en alliage d'aluminium de haute qualité, il présente des lignes épurées, et avec la conception des touches flottantes, il est facile de nettoyer la poussière et l'apparence générale est plus simple. Ce nouveau produit propose également 16,8 millions de couleurs RVB et 13 effets d'éclairage vifs.



Le logiciel Thermaltake iTAKE peut fournir plus d'options de personnalisation pour des fonctions telles que les effets d'éclairage et les macros ; et le logiciel TT RGB PLUS peut être lié à l'écosystème TT RGB PLUS pour apporter des paramètres d'éclairage plus uniformes ; il prend également en charge Razer Chroma Symphony et Amazon Alexa offrent des fonctionnalités de personnalisation plus riches. Cette fois, il est important de mentionner qu'une caractéristique du clavier de jeu TK5 RGB est l'effet de lumière sans fond à 360 degrés, qui améliorera l'expérience du joueur en matière d'effets d'éclairage.







En termes de fonctions, ce clavier utilise l'arbre allemand Cherry MX argent et l'arbre vert avec une durée de vie de 50 millions de fois. Il espère offrir aux joueurs une expérience de réponse durable, précise et rapide. Le côté droit du clavier de jeu RVB TK5 est également équipé de touches de fonction numériques multimédias, y compris une molette en métal pour contrôler le volume, une source sonore et un port de communication multimédia externe. Étant donné que certains joueurs doivent se battre pendant longtemps, le nouveau clavier est équipé d'un protège-poignet magnétique en cuir synthétique, ce qui réduit considérablement l'inconfort du poignet.



Souris radio Thermaltake TM5 RGB



Prend en charge la connexion 2,4 GHz, qui a une plus grande capacité de transmission et fournit une connexion stable. Il prend également en charge les méthodes de connexion Bluetooth 5.0 et USB, les joueurs peuvent choisir en fonction de leurs besoins. Cette souris pour droitier est équipée d'un capteur optique pixart PMW-3335 avec une valeur DPI jusqu'à 16 000, qui peut être utilisé sur de nombreux matériaux de surface.



Le bouton est un bouton Omron qui peut supporter 50 millions de clics, et un MCU 32 bits avec 1M de mémoire intégrée, permettant aux joueurs de profiter du combat. Une souris aussi pratique et puissante peut également permettre aux joueurs de créer des apparences exclusives selon leurs préférences : un corps avec 16,8 millions de couleurs et deux zones qui peuvent être définies séparément ; la prise en charge du logiciel iTAKE peut fournir plus de personnalisation pour des fonctions telles que les effets d'éclairage et les macros Options ; relier l'écosystème TT RGB PLUS via le logiciel TT RGB PLUS pour apporter des paramètres d'éclairage plus uniformes ; plus de prise en charge pour Razer Chroma et Amazon Alexa, offrant des fonctionnalités de personnalisation plus riches.







Souris de jeu RVB Thermaltake TM5



De conception universelle pour les mains gauche et droite, il utilise le capteur optique pixart PMW-3389 et peut être réglé instantanément de 100 à 16000 DPI. Les boutons utilisent également des boutons Omron qui peuvent supporter 50 millions de clics, plus un MCU 32 bits avec 1M de mémoire intégrée.



L'apparence de la souris de jeu TM5 RGB est un revêtement mat de haute qualité et un coussin de pied en matériau téflon de grande surface, qui offrent aux joueurs une expérience mobile confortable et fluide. En outre, il bénéficie également de 16,8 millions de couleurs et le corps peut ajuster la couleur des trois zones. Il conçoit également des effets de lumière inférieure à 360 degrés sans coins morts.



Il prend en charge le logiciel iTAKE pour définir les effets d'éclairage et les macros. Il prend également en charge TT RGB PLUS à TT RGB PLUS L'écosystème apporte des paramètres d'éclairage plus uniformes ; il prend également en charge Razer Chroma et Amazon Alexa. Toutes les fonctions sont intégrées pour offrir aux joueurs des options de personnalisation plus riches.



Logiciel iTAKE



Avec ce logiciel, les joueurs peuvent relier l'équipement de jeu de Thermaltake à tous les produits qui prennent en charge l'écosystème TT RGB PLUS (alimentation, produits de refroidissement par eau, ventilateurs de châssis, barres lumineuses LED, équipement de jeu TT Gaming) Vous pouvez également définir des effets d'éclairage ou des enregistrements de macro, vous offrant des options de personnalisation plus riches.



XFASTEST