[CES2020 MSI] MSI présente la console de jeu Aegis Ti5 avec connectivité 5G intégrée et écrans incurvés MEG381CQR et MAG342CQR.



Au CES 2020, MSI a lancé une nouvelle génération de consoles de jeux phares, la MEG Aegis Ti5, et deux écrans incurvés 21: 9, MEG381CQR et MAG342CQR, ainsi que de nouveaux produits portables tels que l'Optix MAG161.







MEG Aegis Ti5 nouvelle apparence phare avec connectivité 5G intégrée



La nouvelle console de jeu phare Aegis Ti5 a un nouveau design. La forme générale est encore plus dominante. Le panneau avant est équipé d'un écran OLED. Avec le contrôle de rotation du bouton de jeu, les informations de la console peuvent être affichées en temps réel. Des fonctionnalités telles que la synchronisation.



L'Aegis Ti5 sera également équipé de la dernière génération de processeurs Intel Core i9 et de cartes graphiques GeForce RTX 2080 Ti. La conception de refroidissement interne est également une caractéristique majeure de l'Aegis Ti5. Il utilise un refroidissement de sous-châssis indépendant de CPU, GPU et PSU trois, et Le processeur utilise un radiateur refroidi par eau AIO de 240 mm pour améliorer la dissipation thermique, et un ventilateur actif est ajouté à l'arrière du VRM de la carte mère pour améliorer l'effet de dissipation thermique global.



D'autre part, l'Aegis Ti5 est également équipé d'une puce de modem 5G de Qualcomm SDX55, qui permet à l'hôte d'avoir des capacités de connexion Internet mobile 5G, et la machine d'affichage est équipée d'une carte SIM 4G pour se connecter à Internet via Internet mobile.























Écran de jeu MEG381CQR, jauge de plafond 21: 9, écran OLED externe incurvé



C'est un match parfait avec Aegis Ti5. Le nouvel écran de jeu MEG381CQR utilise un panneau de résolution de 38 pouces 21: 9, 3440 x 1440 et a des spécifications telles que des surfaces courbes, un taux de mise à jour de 144 Hz et HDR 400. Le MEG381CQR lui-même dispose de la technologie Control Dial, qui peut afficher les informations du jeu par la couleur de la lumière et le nombre de barres lumineuses à travers la barre lumineuse en face de l'écran.



Dans le coin inférieur gauche de l'écran du MEG381CQR, un écran HMI OLED et un bouton de commande sont ajoutés, tout comme un écran OLED externe sur l'écran, qui peut afficher les informations et le taux de mise à jour de l'ordinateur en temps réel. Il peut également être contrôlé directement via le bouton, permettant aux joueurs d'avoir un petit écran supplémentaire , L'ordinateur de surveillance n'a pas à occuper l'écran de jeu.



















Le charme de l'écran de jeu 1000R MAG342CQR



Un autre écran de jeu, MAG342CQR, semble simple, mais il s'agit du premier écran de jeu à courbure 1000R à offrir aux joueurs une expérience de jeu enveloppante plus immersive. Son 34 pouces, rapport 21: 9, 3440 La résolution x 1440 et le taux de mise à jour de 144 Hz offrent aux joueurs l'expérience de jeu la plus fluide et la plus confortable.



À l'heure actuelle, les écrans incurvés tombent généralement sur la courbure de 1800R, 1500R, et lorsque la courbure atteint 1000R, on peut voir que la vision enveloppante du MAG342CQR est plus importante, permettant aux joueurs d'être plus immergés dans le jeu.











Écran de jeu portable Optix MAG161



Le premier écran de jeu mince portable de MSI, l’Optix MAG161, a également été présenté lors de la conférence. Ce grand écran portable de 15,6 pouces a une épaisseur de seulement 5 mm mais dispose d’un panneau IPS et d’un taux de mise à jour de 240 Hz. Il prend également en charge l'entrée vidéo USB Type C (PD) et HDMI.



Pour l'affichage en direct, la série GS d'ordinateurs portables fins et légers est connectée à l'Optix MAG161 comme deuxième écran, et la technologie d'affichage AI Duet exclusive de MSI est le premier écran intelligent AI qui peut afficher le bloc désigné dans l'écran de jeu sur l'écran, permettant aux joueurs de capturer, Agrandir l'affichage d'informations spécifiques à l'écran.















