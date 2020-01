Le nouveau radiateur d'origine AMD Wraith Prism apparaît ?







Nouvelles exclusives de XFastest. Récemment, un nouveau type de radiateur original a été lancé par les fonderies apparentées des radiateurs AMD. À première vue, ce radiateur ressemble à Wraith Prism, mais il a six caloducs Le prisme Wraith moyen n'a que quatre caloducs.





(Selon le site officiel d'AMD, le Wraith Prism moyen n'a que quatre caloducs)



























À en juger par les images divulguées, à l'exception de l'augmentation du nombre de caloducs, le nouveau radiateur d'origine AMD qui est apparu cette fois n'est en effet pas différent du Wraith Prism ordinaire. Il a des effets d'éclairage RVB et peut être utilisé pour les broches AM4. Attendez, même le code à barres P/N sur la boîte extérieure est le même (712-000075 Rev: C).



Après tout, même s'il s'agit du même Wraith Spire, les codes-barres P/N produits par différentes fonderies (Delta, CoolerMaster) sont également différents. À partir du moment où le radiateur qui a fui et Wraith Prism ont le même code à barres P / N, peut-être que le CPU en boîte fourni en standard avec Wraith Prism à l'avenir pourrait utiliser un tel modèle à six caloducs, bien sûr, AMD n'est pas exclu. Ces radiateurs peuvent être vendus séparément, ou ils peuvent simplement être des facteurs tels que des erreurs d'emballage en usine.



En bref, si vous êtes intéressé par les ventilateurs de radiateur d'origine AMD, vous pourrez peut-être observer si les modèles de CPU avec des radiateurs Wraith Prism standard récemment vendus sur le marché apparaîtront accidentellement avec six versions de caloduc! Si c'est le cas, ce pourrait être un autre test de descendance européenne et africaine.



XFASTEST