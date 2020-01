TECHPOWERUP nous propose le test des : MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X & Gaming Z.



AMD a lancé plus tôt cette semaine la Radeon RX 5600 XT à un prix de départ de 279 $, et elle est tombée comme une boule de démolition pour l'ensemble du segment de marché des cartes graphiques de 200 $ à 300 $. Aujourd'hui, nous examinons les cartes graphiques MSI haut de gamme RX 5600 XT Gaming Z et Gaming X, qui sont identiques à tous égards, à l'exception de la vitesse VRAM.



Conçu pour offrir des jeux en 1080p à des fréquences d'images élevées d'environ 90 FPS, le RX 5600 XT est destiné aux utilisateurs qui jouent encore en 1080p, veulent jouer avec tous les détails au maximum et veulent conserver la carte graphique pendant au moins la les 2 à 3 prochaines années.



AMD avait initialement prévu que le RX 5600 XT prenne la couronne des moins de 300 $ en battant le leader du segment, la GeForce GTX 1660 Ti, sans interférence de la série RTX 20. NVIDIA n'a pas laissé cela se produire, et en voyant la main d'AMD lors du discours d'ouverture du CES 2020, il a cherché à déjouer l'équipe rouge en abaissant le prix de départ de sa GeForce RTX 2060 à 299 $ dans l'espoir de meilleures performances et d'un leurre de traçage de rayons RTX acheteurs loin du RX 5600 XT.



AMD a répondu avec une révision de dernière minute inattendue des spécifications du RX 5600 XT dans laquelle il a accéléré les vitesses d'horloge du processeur graphique de 10% et les vitesses d'horloge de la mémoire de plus de 16% dans le but de surpasser le RTX 2060.







Pour les partenaires du conseil d'administration d'AMD, ce changement de spécifications n'aurait pas pu arriver à un pire moment, avec des employés absents du travail pour le Nouvel An chinois. Non seulement c'est un timing inopportun, mais la spécification est également inapplicable sur ses cartes RX 5600 XT les moins chères dont les refroidisseurs et VRM ont été spécialement conçus pour la spécification d'origine.



Les partenaires de la carte AMD ne révisent donc que leurs cartes overclockées en usine plus rapides, celles avec des composants capables de faire face à la nouvelle configuration. Les premiers lots de cartes RX 5600 XT sont déjà en magasin ou expédiés depuis les usines, exécutés aux horloges d'origine.



L'implémentation des nouveaux paramètres est désormais transférée sur les partenaires de la carte et les utilisateurs finaux. Les partenaires de la carte proposent des mises à jour du BIOS, avec lesquelles les utilisateurs finaux peuvent choisir de mettre à jour leurs cartes.



Au lieu de simplement mettre à jour le BIOS sur leur SKU Gaming X, MSI a décidé de saisir cette opportunité pour sortir le RTX 5600 XT Gaming Z. Notre exemple de test Gaming X avec la mise à jour du BIOS Gaming X tourne maintenant à 1615 MHz Game Clock (au lieu de 1460 MHz ), 1750 MHz Boost (au lieu de 1620 MHz) et 1500 MHz de mémoire. Le Gaming Z, qui sera disponible après le Nouvel An chinois avec le BIOS déjà mis à jour, fonctionne à peu près aux mêmes spécifications, à l'exception d'une vitesse de mémoire beaucoup plus élevée à 1750 MHz.



À l'exception de la mémoire, les MSI RX 5600 XT Gaming X et Gaming Z sont identiques, avec un emballage de produit presque identique. Sous le capot, les deux disposent de la solution de refroidissement premium Twin Frozr 7 de MSI qui a fait des merveilles pour le RX 5700 XT et d'un PCB avec une solution VRM puissante. La carte offre un arrêt de ventilateur inactif et est conçue en mettant l'accent sur une sortie à faible bruit. MSI évalue le RX 5600 XT Gaming X à 330 $, et le Gaming Z légèrement plus élevé, probablement autour de 340 $.







