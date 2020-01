ViewSonic dévoile la série de moniteurs VX85.



La série VX85 est disponible en deux tailles, 24 pouces et 27 pouces, et bénéficie d'une conception annulaire circulaire innovante pour permettre un réglage pratique de l'affichage inclinable/pivotant en rotation et une gestion pratique des câbles. Son cadre élégant et ultra-fin et son design sans bordure, ainsi que son filtre de lumière bleue assurent un niveau de confort absolu quel que soit l'environnement.



La conception créative en anneau circulaire du nouveau moniteur VX85 de ViewSonic permet non seulement une inclinaison hautement adaptable de -5 ⷪ/+ 20 ⷪ et un pivotement jusqu'à 30 ⷪ pour une expérience visuelle agréable à la maison, mais aussi une vie sans encombrement de câbles. Le cadre ultra-mince de son panneau d'affichage IPS offre une sensation chic et sans bordure. Les utilisateurs ayant un fort sens artistique trouveront sa monture VESA invisible ainsi que son boîtier de couleur noir et argent mat esthétique très précieux pour la décoration intérieure.



L'excellence de la conception du VX85 a été récompensée par le prix iF Design Award de classe mondiale pour son expérience de «divertissement partagé» dans une large gamme d'applications visuelles. L'élégante base oblongue et texturée du moniteur qui fonctionne comme un passe-câble a été mise en évidence comme une excellente caractéristique de conception. Le VX85 présente également la forte qualité d'image et l'uniformité de la luminosité à partir de n'importe quel point de vue.







Fonctionnalité délicieuse et facilité d'utilisation



Les consommateurs profiteront de l’utilitaire dérivé du port USB-C du nouveau moniteur ViewSonic de la série VX85, car la puissance audio, vidéo et 60 W converge de manière transparente, tandis que la compatibilité avec une pléthore d’ordinateurs portables, de tablettes, de smartphones et de PC est assurée. Le moniteur propose également des ports HDMI et VGA (VX2485) et des ports DP (VX2785) pour plus de commodité et de polyvalence. L'emballage «boîte à pizza» brillamment conçu et l'assemblage sans outil en 4 étapes permettent une installation rapide et sans effort à la maison.



Vision confort et qualité



Une expérience de divertissement visuel à la maison confortable nécessite les normes les plus élevées de confort visuel et d'excellence en matière d'imagerie, en particulier pour le contenu qui implique des périodes de visionnage prolongées et un partage visuel, tels que des jeux, des films, des séries et des projets de travail. Le nouveau moniteur VX85 crée cet environnement idéal avec son filtre Blue Light intégré certifié TUV et sa technologie sans scintillement. Enfin et surtout, une qualité d'image supérieure est également possible grâce à sa technologie de panneau SuperClear IPS, qui garantit une luminosité constante et des images nettes quels que soient les points de vue des téléspectateurs.



Pas de date ni de prix pour le moment.



