SHARKOON nous propose un nouveau ventilateur en 120mm : Le Shark Light RGB.



Pour les boîtiers PC qui méritent plus qu’un seul highlight : les RGB SHARK Lights sont des ventilateurs RVB adressables de 120 mm ayant trois niveaux circulaires d’éclairage LED, apportant des effets animés et multicouches. L’élégance du design se retrouve non seulement dans l’illumination mais aussi dans les ventilateurs eux-mêmes : grâce aux cadres modulaires des RGB SHARK Lights, l’installation des vis est cachée au sein d’un design propre et stylé. Pour un fonctionnement superbement silencieux, des points de contact caoutchoutés réduisent la transmission des vibrations des ventilateurs au reste du boîtier.















Des effets accrocheurs



Pour des effets de couleurs avec un style unique et sophistiqué, les ventilateurs de la gamme SHARK Lights sont entourés de trois niveaux de LEDs. Ces derniers sont digitalement adressables, apportant des transitions de couleurs fluides dans le spectre RGB.



Un look soigné



Pour une élégance simple, les RGB SHARK Lights sont fournis avec un nouveau type de design de cadre. Celui-ci est modulaire, permettant alors de camoufler l’installation des vis.



Une intégration facile



Les RGB SHARK Lights sont compatibles avec Asus Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, Gigabyte Fusion et ASRock Polychrome Sync. Ainsi, ils peuvent être facilement incorporés aux systèmes existants.



Pales de ventilateur aérodynamiques



Les RGB SHARK Lights sont équipés d’un nouveau type de pales aérodynamiques et possèdent également un roulement a fluide dynamique, qui produisent tous un débit d’air de 56 mètres cubes par heure à 1000 tr/min et un silencieux 15,2 dB(A).



Une harmonie optimale



Des points de contacts caoutchoutes à l’arrière du cadre de ventilateur réduit les vibrations dans le boîtier du PC et garantissent un fonctionnement silencieux.



Voici la fiche technique :







Pas de date ni de prix pour le moment.



SHARKOON