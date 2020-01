Le boîtier de stockage TerraMaster TD2 Thunderbolt 3 est désormais disponible.



TerraMaster, une marque professionnelle spécialisée dans la fourniture de produits de stockage innovants, y compris le stockage en réseau et le stockage en connexion directe, est fière de partager avec les créateurs de contenu et les professionnels du multimédia sa gamme de solutions de stockage en connexion directe équipées de Thunderbolt 3 pour une vidéo et des données plus rapides accès.



Utilisant la puissance de Thunderbolt 3 qui permet un transfert de données de 40 Gbit/s, le TerraMaster TD Thunderbolt 3 est une solution plug-and-play pour un usage personnel jusqu'aux petits besoins de production. Parfait pour les professionnels des médias Mac Pro et les appareils compatibles qui nécessitent un grand stockage mais un accès haut débit dans un boîtier portable.



Thunderbolt 3 est la dernière génération de technologie de connectivité qui utilise 40 Gbit/s de bande passante pour se connecter directement à l'ordinateur. La technologie Thunderbolt permet également de connecter plusieurs appareils simultanément via une connexion en série, ce qui vous permet de faire évoluer ou d'interconnecter vos appareils Thunderbolt à partir d'une seule source. Le TerraMaster D2 Thunderbolt 3 est un lecteur à 2 baies prenant en charge le RAID0 ou RAID1 de qualité professionnelle pour votre choix de performances améliorées ou de redondance des données.











Le TerraMaster D2 Thunderbolt 3 prend en charge les disques durs jusqu'à 16 To et les facteurs de forme en 3,5 "ou 2,5" afin que vous puissiez utiliser des disques SSD ou des disques durs. Le D2 Thunderbolt 3 prend en charge des capacités de stockage allant jusqu'à 32 To pour un stockage à grande vitesse et à portée de main. Connectez plusieurs D2 Thunderbolt 3 en série pour faire évoluer votre production et utiliser jusqu'à six TD2 Thunderbolt 3 et étendre votre stockage à 168 To.



Conçu pour les professionnels



Parfaitement conçu pour les professionnels du contenu ainsi que pour les grands espaces de stockage qui nécessitent un accès haut débit, le D2 Thunderbolt 3 s'intègre parfaitement à votre flux de travail. Profitez d'un stockage plus grand et plus rapide dans votre ordinateur Windows équipé de Mac Pro ou Thunderbolt 3 et utilisez le stockage plus grand et plus rapide dont vous avez besoin pour le travail vidéo, le contenu graphique grand format et d'autres applications exigeantes en stockage.



Passez facilement de votre ordinateur portable à votre poste de travail et faites-vous déplacer avec le TD2 Thunderbolt 3. Sa taille compacte et sa poignée facile à saisir permettent aux disques de se déplacer avec vous. Travaillez avec Thunderbolt de génération précédente via le convertisseur Thunderbolt vers Thunderbolt 3 pour vous déplacer facilement entre les appareils.



