MSI envoie les mises à jour du BIOS vidéo du RX 5600 XT via Dragon Center.



Le changement de dernière minute des spécifications d'AMD de la Radeon RX 5600 XT signifie que les premiers utilisateurs de la carte pourraient être sur l'ancienne (plus lente) spécification. La nouvelle spécification est distribuée par des mises à jour vidéo du BIOS. Les goûts de ASRock et Sapphire ont publié des mises à jour en 1 clic ; tandis que MSI le distribue via son application centralisée MSI Dragon Center.







MSI Dragon Center unifie les fonctionnalités de réglage (celle d'Afterburner), avec Mystic Light (contrôle LED RGB) et Live Update (mises à jour logicielles) en une seule interface. En plus de rechercher les mises à jour du pilote vidéo, Dragon Center peut désormais récupérer et mettre à jour le BIOS vidéo de votre carte graphique Radeon RX 5600 XT. Parmi les cartes éligibles figurent les RX 5600 XT Gaming X et RX 5600 XT Gaming.



Pour faire le téléchargement, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP