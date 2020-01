Intel envisage de réduire encore les prix du processeur pour 2020 !



La politique d'Intel sur les prix des processeurs est solide et définitive depuis des années: aucune réduction de prix. Confronté à une concurrence moins qu'admirable d'un AMD en difficulté à l'époque de Phenom et surtout de Bulldozer, Intel a imposé une main forte sur le marché et sur les prix des processeurs.



Cependant, un AMD très revitalisé et des difficultés dans la transition vers le processus 10 nm n'ont laissé à Intel aucun autre recours que de baisser les prix de ses CPU afin de rester compétitif. Aucune adoption de nouvelles technologies d'E/S telles que PCIe 4.0 n'a également pesé sur la position d'AMD sur le marché des serveurs et HEDT, ce qui a entraîné des baisses de prix récentes et un resserrement de la gamme de processeurs Intel Xeon et des baisses de prix dans l'ordre de 50% dans leurs processeurs Cascade Lake-X par rapport à la génération précédente.







DigiTimes, citant les fabricants de PC industriels, dit qu'Intel se prépare à continuer à se battre sur le seul front qu'il peut réellement, en plus des augmentations minimes du nombre de cœurs sur leur architecture Skylake fortement itérée - la tarification. Cette décision vient dans le but de conserver sa domination sur le marché, ce qu'Intel a déjà déclaré - après Zen 2, c'est-à-dire - n'est pas une priorité pour le marché des consommateurs.



Vous pouvez être assuré qu'Intel pratique très, très probablement déjà des réductions de prix importantes pour les achats de quantité de plateaux pour les partenaires. Cependant, il semble que la société pourrait apporter des baisses de prix à ses prochains processeurs Comet Lake.



La société a toujours été réticente à réduire les prix sur les stocks existants, plutôt en choisissant de réduire le prix sur les nouveaux lancements (voir l'exemple Cascade Lake-X ci-dessus), ce qui, sans doute, sauve le visage d'Intel sur les prétentions de ne pouvoir rivaliser que sur les prix - qui se cache dangereusement proche d'Intel comme le budget, une alternative à AMD à prix réduit.



DIGITIMES