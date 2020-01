BEQUIET! nous propose : La série de blocs d'alimentation Straight Power 11 Platinum.



Bequiet!, leader du marché des alimentations pour PC en Allemagne depuis 2007, étend la gamme d'alimentations la plus silencieuse de l'entreprise avec des modèles certifiés 80 PLUS Platinum. En plus de leur efficacité accrue, les alimentations Straight Power 11 Platinum comprendront une topologie de pointe et de haute qualité, des options de connexion supplémentaires et des modèles de 550 à 1 200 watts. Les caractéristiques de base restent intactes, telles que le fonctionnement silencieux, le concept de refroidissement exemplaire et l'intérieur sans fil.



Tous les modèles de la série Straight Power 11 Platinum ont obtenu la certification 80 PLUS Platinum et offrent une efficacité allant jusqu'à 94,1% à une entrée de 230 V. Grâce à un PFC actif, le facteur de puissance est au maximum de 0,99, et les alimentations répondent à la norme ErP avec une consommation inférieure à 0,16 watts en mode veille, garantissant une consommation d'énergie inférieure, un meilleur refroidissement et de faibles niveaux de bruit.



















Technologie avancée



Les modèles Platinum utilisent une topologie d'alimentation moderne et de haute qualité pour obtenir la meilleure efficacité, stabilité et fiabilité de signal possible. À cet effet, l'alimentation comprend une conversion à pont complet, LLC, des convertisseurs de redressement synchrone (SR) et CC-CC. Cela fait du Straight Power 11 Platinum l'un des blocs d'alimentation les plus avancés technologiquement de be quiet !.



Pratiquement inaudible



Tout comme avec les modèles Straight Power 11 certifiés 80 PLUS Gold, soyez silencieux! continue de s'appuyer sur son ventilateur Silent Wings 3 135 mm haut de gamme éprouvé avec une entrée en forme d'entonnoir pour augmenter le flux d'air et réduire les turbulences indésirables.



Le moteur à 6 pôles et le roulement à fluide dynamique (FDB) assurent un fonctionnement silencieux et, à moins de 200 tours par minute, ont une faible vitesse de rotation de démarrage pour un fonctionnement silencieux. Le bruit de fonctionnement presque inaudible rend inutiles les courbes de ventilation semi-passives et assure un refroidissement constant à faible niveau de bruit.



Straight Power 11 Platinum utilise des condensateurs japonais de haute qualité certifiés à 105 ° C pour éviter le bruit électronique haute fréquence qui peut se produire lors de changements de charge extrêmes, en particulier lors de l'utilisation de cartes graphiques modernes.



Longévité maximale



Straight Power 11 Platinum a une conception sans fil du côté DC; toutes les connexions passent directement par le PCB. En l'absence de câbles pour obstruer le flux d'air à l'intérieur de l'alimentation, les températures des composants et la qualité du signal sont considérablement améliorées, tandis que les interférences de signal provenant des champs magnétiques sont réduites. Il augmente également considérablement la durée de vie des composants d'alimentation.



Options de connexion étendues



La gestion modulaire des câbles permet une installation facile, car les câbles peuvent être acheminés et installés séparément du bloc d'alimentation. Les câbles détachables évitent également l'encombrement des câbles, améliorant l'apparence et le flux d'air dans le boîtier du PC. Le faisceau de câbles comprend désormais un deuxième connecteur P8 à partir de 650 watts pour fournir aux cartes mères et processeurs haut de gamme une puissance suffisante.



Circuits de protection étendus



Comme d'habitude, la sécurité joue un rôle important dans les alimentations de be quiet! Straight Power 11 Platinum comprend tous les circuits de protection disponibles, y compris la protection contre les surintensités (OCP), la protection contre les surtensions (OVP), la protection contre les sous-tensions (UVP), la protection contre les courts-circuits (SCP), la protection contre les surcharges (OPP), et les plus souvent négligés mais pas moins protection critique contre la surchauffe (OTP).



Prix ​​et disponibilité



Straight Power 11 Platinum sera disponible dans les magasins de détail au cours des prochaines semaines, aux prix de détail recommandés de :



- 550w : 125 euros,

- 650w : 139 euros,

- 750w : 155 euros,

- 850w : 179 euros,

- 1000w : 215 euros,

- 1200w : 239 euros.



TECHPOWERUP