SEAGATE nous propose : Le Drive Mobile System.



Seagate avait beaucoup de choses à montrer sur son stand CES, cependant, certaines choses spécialement bloquées, comme le système Lyve Drive Mobile. Développé pour répondre au besoin de mouvement de données entre différents points de terminaison, le système Lyve Drive se décline en plusieurs versions.



Le premier de la gamme est une solution Lyve Drive Cards et Card Reader, qui propose des cartes CFexpress de 1 To en déplacement, et un lecteur portable pour lire les données sur place. Ensuite, le Lyve Drive Shutte qui ressemble à une solution de stockage et de transport de données autonome qui offre des capacités allant jusqu'à 16 To de stockage sur disque dur ou SSD.























Une autre partie de l'écosystème Lyve Drive est une baie mobile Lyve Drive, qui offre une solution scellée et renforcée pour transporter jusqu'à 6 des disques durs Seagate Exos HAMR (enregistrement magnétique assisté par chaleur) de 18 To pour une capacité totale de 108 To.



Ensuite, la baie modulaire Lyve Drive - une solution flexible à 4 baies qui offre diverses configurations pour les entreprises, de sorte que leur stratégie de déploiement de ces appareils varie. Il utilise la technologie multi-actionneurs MACH.2 de Seagate qui transfère les données simultanément.



Le dernier mais non le moindre est un récepteur de montage en rack Lyve Drive qui est un concentrateur de montage en rack 4U qui permet une connexion directe des baies de disques Lyve Drive au centre de données, sans avoir besoin de reconnecter le réseau du centre de données spécialement pour le transfert de stockage.



TECHPOWERUP