STEELSERIES nous propose une nouvelle souris pour les Gamers : La RIVAL 3.



















Surpassez la concurrence



Utilisant la même technologie de pointe que notre gamme de produits de jeu professionnels, y compris un éclairage Prism brillant, un nouveau capteur axé sur les performances et des niveaux de durabilité irréels, le Rival 3 a été conçu pour les jeux.



Capteur TrueMove Core



Profitez d'un véritable suivi 1: 1 dans un capteur léger spécialement conçu pour Rival 3. Avec une plage de 100 à 8 500 CPI (comptes par pouce), vous pouvez jouer avec une précision, une vitesse et une cohérence étonnantes.



Construit pour durer



Avec un polymère de haute qualité et les mêmes 60 millions de commutateurs à clic que nos souris les plus chères, chaque composant a été conçu à partir de zéro avec des matériaux hyper-durables destinés à durer des années.



Léger et ergonomique



Des matériaux légers dans une forme ergonomique aident à réduire la tension sur la main et l'épaule, offrant un confort sans effort pendant des heures de jeu intense.



Mémoire intégrée



La mémoire intégrée vous permet d'enregistrer le taux d'interrogation, les raccourcis clavier et 5 CPI directement sur la souris, ce qui vous permet d'avoir facilement les paramètres parfaits d'un jeu à l'autre et en déplacement.



Glow Up



Les meilleurs produits abordables de leur catégorie avec l'innovation de pointe et les performances haut de gamme de SteelSeries.



Accélérez le moteur



Le logiciel SteelSeries Engine déverrouille un arsenal impressionnant d'applications Engine qui rendent la personnalisation de l'éclairage RVB à 3 zones facile et intuitive. Les applications Discord et GameSense Engine permettent des notifications de chat, des événements dans le jeu, etc.



Styles de poignée recommandés



La forme pour droitier du Rival 3 est conçue pour la plus grande demande de confort d'un joueur. Que vous déployiez une griffe ou une poignée du bout des doigts, la forme offrira un confort parfait pour les sessions de jeu longues et intenses.



Voici la fiche technique :











Elle est déjà disponible sur le site de STEELSERIES : Cliquez ICI.



Le prix est de : 39.99 euros.



