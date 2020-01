NZXT nous propose : Des nouvelles alimentations en C séries.



Le nouveau bloc d'alimentation de la série C de NZXT offre une alimentation sûre et fiable tout en garantissant une efficacité optimale et des performances plus silencieuses. Fabriqués avec des composants de haute qualité et couverts par une garantie de 10 ans, les blocs d'alimentation de la série C offrent à la fois la tranquillité d'esprit et une alimentation propre et fiable à votre système de jeu PC.







FONCTIONNEMENT SILENCIEUX







Une pression sur un bouton active le mode de ventilateur à zéro régime, réduisant au silence les conditions de sous-charge du ventilateur. En cas de besoin, les ventilateurs à roulement à fluide dynamique de 120 mm tournent pour refroidir efficacement le bloc d'alimentation, gardant votre système stable et fonctionnant même pendant la session de jeu la plus intense.



TOUS LES ESSENTIELS







La série C s'adapte à tous les cas conformes à la norme ATX avec les GPU NVIDIA C750 et C650 supportant jusqu'à 2080ti et les GPU AMD jusqu'à AMD Radeon VII. Le C850 peut prendre en charge les configurations multi-GPU.



CONÇU POUR LES CONSTRUCTEURS







La conception modulaire vous permet d'utiliser uniquement les câbles dont vous avez besoin, assurant une installation plus facile et moins d'encombrement. Les câbles principaux gainés ont fière allure et résistent aux dommages causés par la chaleur ainsi qu'à l'effilochage, offrant une plus grande durabilité et longévité.



TRANQUILLITÉ D'ESPRIT







En plus d'un service et d'une assistance de classe mondiale, NZXT offre une garantie de 10 ans pour le bloc d'alimentation de la série C, afin que vous puissiez profiter d'une expérience de jeu sans souci.



Voici les fiches techniques/tarifications de la gamme :







Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



NZXT