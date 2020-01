KINGSTON nous propose : Le KC600-SSD en version 2To.



Kingston a lancé une version plus grande du KC600, ce tour-ci, ils ont mis une version 2 To sur la table. Il est bon de voir des SSDS de grande taille, pratiques à installer et agréables et rapides. Les vitesses séquentielles de lecture et d'écriture sont toujours à 550 et 520 Mo/s.











Les valeurs TBW ne sont pas mauvaises non plus, 1200 To avant que cela ne fasse le chemin du dodo, le double de celui de la version 1 To. Le KC600 utilise la dernière technologie 3D TLC NAND tout en prenant en charge une suite de sécurité complète comprenant le chiffrement matériel AES 256 bits, TCG Opal et eDrive. Il offre des vitesses de lecture/écriture allant jusqu'à 550/520 Mo/s1 pour stocker efficacement vos données jusqu'à 2 To2. Il est disponible dans un kit groupé qui fournit tout ce dont vous avez besoin pour une installation et une mise à niveau fluides et faciles des ordinateurs de bureau et portables.



Contient un lecteur uniquement, logiciel de clonage non inclus.



- SATA Rev 3.0,

- Cryptage XTS-AES 256 bits, TCG Opal, eDrive,

- Technologie 3D TLC NAND,

- Jusqu'à 550 Mo/s en lecture, 520 Mo/s en écriture,

- Numéro de pièce : SKC600/2048G.



La garantie est également toujours de 5 ans.



Le prix est un peu élevé, bien qu'à 15 cents par Go, Kingston annonce un prix d'environ 300 euros.



Pas de date pour le moment.



THE GURU3D