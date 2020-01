Sapphire lance des mises à jour VBIOS : C'est à destination des RX5600XT.



Sapphire a publié aujourd'hui des mises à jour du BIOS pour son seul produit Radeon RX 5600 XT, le Pulse Radeon RX 5600 XT OC Edition. Le BIOS mis à jour améliore les performances en augmentant considérablement les vitesses d'horloge du moteur et de la mémoire et les limites de puissance, ce qui entraîne une amélioration des performances allant jusqu'à 10%.



Cela découle de la mise à jour de dernière minute des spécifications d'AMD pour le RX 5600 XT dans le but de le rendre compétitif par rapport au GeForce RTX 2060. Tout comme ASRock, Sapphire a automatisé le processus de mise à jour du BIOS en expédiant ses ROM BIOS avec l'outil de clignotement et les fichiers de commandes.







Étant donné que le Pulse RX 5600 XT OC Edition est livré avec un double BIOS, dont l'un est le BIOS de performance prêt à l'emploi et l'autre est un BIOS "silencieux", vous devez mettre à jour les deux, et il y a fichiers de commandes Windows séparés à exécuter après avoir basculé manuellement entre les ROM.



Le package de mise à jour du BIOS de Sapphire comprend un fichier PDF avec des instructions détaillées sur la mise à jour de chaque ROM. Les fichiers batch vous évitent d'avoir à travailler manuellement les différents arguments CLI de l'outil de flashage. Recherchez l'onglet "Nouvelle mise à jour VBIOS" sur la page produit de la carte sur le site Web Sapphire.



SAPPHIRE