Acer annonce le TravelMate Spin B3, un ordinateur portable convertible.



Acer a élargi aujourd'hui sa gamme d'ordinateurs portables TravelMate avec le TravelMate Spin B3 convertible et le TravelMate B3 à clapet, des appareils destinés au marché de l'éducation K-12.



Les ordinateurs portables portables de 11,6 pouces sont dotés de performances améliorées et arborent une conception robuste pour les protéger des chocs de la vie scolaire, idéal pour une utilisation à la fois à l'école et en dehors de l'école.



Les TravelMate Spin B3 et TravelMate B3 sont des appareils fiables conçus pour répondre aux besoins des écoliers de la maternelle à la 12e année. Ils sont dotés des derniers processeurs Intel® Pentium et Celeron, offrant aux étudiants toute la puissance dont ils ont besoin pour le travail en classe, et sont conformes à la norme militaire MIL-STD 810G, ce qui signifie qu'ils sont suffisamment solides pour survivre aux chocs et aux déversements qui font partie de la vie quotidienne des étudiants.



Un couvercle supérieur résistant à la pression, un pare-chocs en caoutchouc absorbant les chocs et des coins renforcés contribuent à la durabilité des appareils. Les ordinateurs portables peuvent également permettre aux élèves de passer toute la journée d'école (jusqu'à 12 heures d'autonomie) sur une seule charge.







TravelMate Spin B3 : un appareil flexible pour un meilleur apprentissage et une meilleure collaboration



Le TravelMate Spin B3 est un appareil flexible qui s'adapte aux exigences d'une journée scolaire via quatre modes d'utilisation : les étudiants peuvent écrire des essais en mode clapet, regarder des vidéos ou des conférences en mode affichage, faire de la place sur un bureau en mode tente lorsque ils doivent travailler à la main et utiliser le mode tablette lorsqu'ils ont besoin d'écrire à la main en cours de mathématiques ou d'art.



Une caméra orientée vers le monde en option au-dessus du clavier permet aux étudiants de capturer des photos et des vidéos en mode tablette. Le TravelMate B3 Spin utilise la technologie Wacom AES pour offrir une expérience d'écriture naturelle et est livré avec un stylet ancrable.



S'intègre dans l'environnement scolaire



L'écosystème scolaire est composé de plus que de simples élèves, et les TravelMate Spin B3 et TravelMate B3 incluent une variété de fonctionnalités qui faciliteront la vie des enseignants et des techniciens informatiques des écoles. Il y a un voyant de batterie en option sur le capot avant qui permet aux enseignants de voir quels ordinateurs portables des élèves sont faibles sur la batterie. Les appareils ont des clés ancrées difficiles à retirer et un clavier facile à réparer, ce qui facilite la réparation par le technicien informatique de l'école.



Les TravelMate Spin B3 et TravelMate B3 sont livrés avec une variété d'options de connectivité: Ethernet, deux ports USB 3.2 Gen 1, un port HDMI et sur certains modèles, un port USB Type-C entièrement fonctionnel qui permet de charger, 5 Go/s transfert de données et connexion à des écrans externes.



Prix et disponibilité



- Le TravelMate Spin B3 sera disponible en Avril 2020 à partir de 329 euros,

- Le TravelMate B3 sera disponible en Avril 2020 à partir de 239 Dollars.



THE GURU3D