ASRock lance le VBIOS RX 5600 XT améliorant les performances !



Comme vous l'avez peut-être entendu, la décision d'AMD de réviser les spécifications de sa Radeon RX 5600 XT dans la dernière minute, a plongé ses partenaires et utilisateurs finaux dans le chaos et la confusion. Les stocks de cartes avec les spécifications d'origine ont déjà été expédiés, et les cartes disponibles sur le marché aujourd'hui respectent très probablement l'ancienne spécification.



La spécification mise à jour est distribuée par les partenaires de la carte sous la forme d'une mise à jour vidéo du BIOS. ASRock a publié le BIOS mis à jour pour ses trois cartes graphiques RX 5600 XT surcadencées en usine, et a pris une longueur d'avance en facilitant la mise à jour du BIOS par les utilisateurs finaux, via un programme de mise à jour en un clic.







Le programme de mise à jour du BIOS vidéo RX 5600 XT d'ASRock se compose d'un exécutable et d'un fichier de commandes Windows. En cliquant sur le fichier batch avec des privilèges d'administrateur, le programme de mise à jour automatique démarre. Cela vous évite d'avoir à utiliser l'ATIWinFlash basé sur CLI avec une image ROM flash nue, à obtenir tous les arguments et à devoir croiser les doigts.











Récupérez le programme de mise à jour du BIOS spécifique à votre carte graphique RX 5600 XT fabriquée par ASRock à partir des liens ci-dessous.



- ASRock RX 5600 XT Phantom Gaming D3 : Cliquez ICI,

- ASRock RX 5600 XT Phantom Gaming D2 : Cliquez ICI,

- ASRock RX 5600 XT Challenger D : Cliquez ICI.



ASROCK