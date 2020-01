ASUS lance le casque de jeu ROG Theta Electret Premium.



ASUS a déployé aujourd'hui le ROG Theta Electret, une variante stéréo haut de gamme du casque ROG Theta à partir de 2019, dotée d'un pilote d'électret de qualité hi-fi de 120 mm chargé de reproduire un son extrêmement précis et haute fréquence; tandis qu'un haut-parleur néodyme classique de 45 mm gère les graves (graves).



















Les deux chauffeurs sont assis dans une chambre hermétique. Le casque est purement analogique et dispose de prises conventionnelles de 3,5 mm, et ASUS s'est assuré de se débarrasser de tous les composants numériques, tels que le DAC USB et même le logo ROG éclairé par RVB.



Grâce au pilote à électret, le casque bénéficie d'une large réponse en fréquence de 20 à 40 000 Hz. Le microphone détachable est lui aussi entièrement analogique. Le casque prend en charge à la fois un casque + une prise micro et des prises divisées de 3,5 mm.



ASUS n'a pas révélé les prix ni de date pour le moment.



TECHPOWERUP