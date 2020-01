AMD nous propose des nouveaux pilotes graphiques : Les Radeon Software Adrenalin en version : 20.1.3 Bêta.



Ces pilotes ajoutent la prise en charge de la nouvelle carte graphique Radeon RX 5600 XT qui arrive sur les tablettes aujourd'hui, en plus de résoudre quelques problèmes.







Pour commencer, les pilotes corrigent une perte de signal d'affichage constatée lors de l'exécution d'actions parallèles telles que la navigation sur le Web, les jeux ou la vidéo. Les plantages du jeu liés à Nioh, Dragon Quest Builders 2, WWE 2K20, Dead or Alive 6 et Atelier Ryza ont été corrigés.



Wolfenstein 2 : le nouveau colosse apparaît désormais correctement dans Radeon Software. Le débordement de texte dans certains éléments de l'interface utilisateur a été corrigé. La perte des paramètres de réglage du ventilateur lors du basculement entre les GPU disponibles a été corrigée. Un autre type d'écran noir intermittent sur le bureau au ralenti pendant de longues périodes a été corrigé.



Support pour :



- Radeon RX 5600 XT.



Problèmes Résolus



- Un écran noir intermittent ou une perte d'affichage peut se produire lors de l'exécution d'actions parallèles telles que la navigation sur le Web, les jeux ou la vidéo,

- Un nombre limité de jeux tels que Nioh, Dragon Quest Builders 2, WWE 2K20, Dead or Alive 6 et Atelier Ryza peuvent se bloquer ou ne pas se lancer,

- Wolfenstein 2 : le nouveau colosse n'est pas détecté dans le gestionnaire de jeux Radeon Software,

- Un débordement de texte dans certaines zones d'interface utilisateur ou des messages toast peut être rencontré dans certaines localisations de langue,

- Le réglage du ventilateur peut revenir à l'état par défaut lors du basculement entre les GPU disponibles,

- Les options de copie de texte ne sont pas disponibles dans le tableau des spécifications d'affichage du logiciel Radeon,

- Un écran noir intermittent ou une perte d'affichage peut se produire lorsque le système reste inactif sur le bureau,

- L'installation de réinitialisation d'usine peut conserver les profils de jeu Radeon Software précédemment configurés. Cela peut entraîner une incompatibilité entre les paramètres graphiques globaux et les paramètres par profil.



Pour les télécharger, Cliquez ICI.



