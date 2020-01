Noctua nous présente un nouveau refroidisseur CPU : Le Chromax black NH-L9a-AM4.



Noctua a présenté aujourd'hui un autre ajout à sa gamme chromax de refroidisseurs de processeur entièrement noirs: le nouveau NH-L9a-AM4 chromax.black est un refroidisseur de processeur silencieux et discret pour les HTPC et les modèles SFF (Small Form Factor) AMD basés sur Ryzen.



Grâce à la même conception de dissipateur thermique éprouvée et au ventilateur PWM NF-A9x14 que le NH-L9a-AM4 d'origine, il reste fidèle à la même formule réussie de fusion d'une hauteur de seulement 37 mm avec de fortes performances et une excellente tranquillité de fonctionnement, ainsi que 100% RAM et compatibilité PCIe. Dans le même temps, la version chromax.black, avec son ventilateur noir et son dissipateur thermique noir, combine ces atouts avec un look furtif élégant.



"La plate-forme Ryzen d'AMD est devenue de plus en plus populaire au cours des derniers mois, non seulement pour les versions haut de gamme, mais aussi pour les HTPC compacts et les systèmes à petit facteur de forme", explique Roland Mossig (PDG de Noctua). "Nous avons déjà présenté le refroidisseur discret noir NH-L9i pour Intel en octobre, mais nous voulons maintenant également offrir aux utilisateurs d'AMD soucieux de la conception une nouvelle option avec la version noire du NH-L9a-AM4 !"



















Recommandé par plus de 50 sites Web et magazines internationaux de matériel, le NH-L9a-AM4 est reconnu comme l'un des meilleurs refroidisseurs discrets pour les processeurs et APU AMD Ryzen tels que les populaires 3700X, 3600, 3400G ou 3200G. En raison de son dissipateur thermique mince de 23 mm et du ventilateur à profil bas NF-A9x14 qui ne mesure que 14 mm d'épaisseur, le refroidisseur ne mesure que 37 mm de hauteur, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des HTPC compacts ou des boîtiers à petit facteur de forme qui offrent un minimum dégagement pour les refroidisseurs CPU.



Grâce à son encombrement compact qui respecte pleinement les zones de maintien de prise spécifiées par AMD, ni le dissipateur ni le ventilateur ne surplombent la RAM, de sorte que le refroidisseur offre un accès facile aux emplacements et est entièrement compatible avec les modules de mémoire de grande taille.



La nouvelle version chromax.black est identique au modèle standard à l'exception de la couleur: avec un radiateur enduit noir, un ventilateur noir avec des coussinets anti-vibration noirs, des vis de ventilateur noires et des pièces de montage noires, elle est littéralement noire de la tête aux pieds . Grâce à des optimisations approfondies du matériau et du processus de revêtement, le modèle chromax.black offre les mêmes performances de refroidissement silencieuses renommées que son homologue standard non revêtu.



Complété par le célèbre système de montage à profil bas SecuFirm2 pour AMD AM4, le composé thermique NT-H1 de qualité professionnelle de Noctua et une garantie complète du fabricant de 6 ans, le NH-L9a-AM4 chromax.black est un choix premium pour les clients qui recherchent un radiateur ultra-compact qui a l'air aussi beau qu'il refroidit.



