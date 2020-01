Les AMD "Renoir" Ryzen 7 4700U Geekbench.



Un ordinateur portable Lenovo inconnu, alimenté par le processeur Rysen 7 4700U 15 cœurs «Renoir» de 15 watts, a été mis à disposition par Geekbench. La puce a produit des scores de 4910 monocœur et 21693 multicœur.







Cela place le 4700U devant le Core i7-1065G7, qui est connu pour marquer environ 4400 points en moyenne dans le test monocœur, et environ 17000 en moyenne, dans le test multicœur, prenant du retard en raison de moins de cœurs de processeur.







Le 4700U dispose d'un processeur à 8 cœurs basé sur la microarchitecture "Zen 2". Son compatriote de bureau, le Ryzen 7 3700X, est nettement plus rapide, avec environ 20% de performances monocœur et plus de 60% de performances multicœurs.







Cela est probablement dû au fait que le 3700X n'est pas contraint par son TDP de 65 watts et ses limites de puissance nettement plus élevées. Il dispose également de quatre fois plus de cache L3, mais c'est probablement pour amortir l'interconnexion IFOP entre le microprocesseur du processeur et la puce d'E/S.



GEEKBENCH