Les sorties cinéma de la semaine du Mercredi 22 Janvier 2020.



Bad Boys For Life



Durée : 2H04.



Genre : Action, Policier.



Avec : Will Smith , Martin Lawrence , Vanessa Hudgens , Alexander Ludwig , Charles Melton , Paola Núñez , Kate del Castillo , Nicky Jam , Joe Pantoliano , Jacob Scipio.



Résumé : Les Bad Boys Mike Lowrey et Marcus Burnett se retrouvent pour résoudre une ultime affaire.



Un trailer du film : Cliquez ICI.



Scandale



Durée : 1H49.



Genre : Biopic.



Avec : Allison Janney , Charlize Theron , Nicole Kidman , Malcolm McDowell , Margot Robbie , Kate McKinnon , John Lithgow , Connie Britton , Liv Hewson , Brigette Lundy-Paine.



Résumé : Inspiré de faits réels, SCANDALE nous plonge dans les coulisses d'une chaîne de télévision aussi puissante que controversée. Des premières étincelles à l'explosion médiatique, découvrez comment des femmes journalistes ont réussi à briser la loi du silence pour dénoncer l'inacceptable.



Un trailer du film : Cliquez ICI.



Le Réseau Shelburn



Durée : 2H03.



Genre : Guerre.



Avec : Alexandra Robert , Laurent Chandemerle , Brice Ormain , Thomas Blanchet , Antoine Michel , Boris Sirdey , Eric Simonin , Mickaël Viguier , Denise Dodé , Sophie Neveu.



Résumé : Pendant la Seconde Guerre mondiale plus de 10.000 avions alliés tombent sur le sol français. De 1943 à 1944, le Réseau Shelburn est mis en place par les alliés et la Résistance Française pour évacuer les aviateurs vers l'Angleterre. Dans les Côtes du Nord à Plouha, Marie-Thérèse Le Calvez, résistante depuis les premiers jours de l'occupation, va mettre son courage au service de la liberté. Baignée entre incertitude et désespoir, quel prix devra-t-elle payer pour que l'opération soit une réussite ?



Un trailer du film : Cliquez ICI.



