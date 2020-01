SHARKOON nous propose un nouvel accessoire pour les Gamers : Le Backpack.



Upgrade de notre inventaire : avec le Sharkoon Backpack, plus rien ne passera à la trappe ! Ce sac à dos fait en polyester robuste offre de nombreux compartiments et poches qui assurent que vos biens soient proprement rangés et transportés de façon sure.



Les objets les plus importants sont directement accessibles grâce à des compartiments pour notebooks et tablettes, et dans l’une des bretelles rembourrées se trouve une poche spéciale pour les cartes et les espèces. Dans la poche cachée du dos respirant, de plus gros billets et des documents importants peuvent être tenus hors de vue. Pour une batterie pleine, il y a un port USB pratique à l’extérieur du sac qui mène à une connexion pour batterie externe à l’intérieur.















Tout à sa place



Avec seize litres de volume, le Sharkoon Backpack laisse plein de place à tout le nécessaire pour le gaming, le travail ou la prochaine sortie en ville. De nombreux compartiments et poches permettent une bonne organisation et un accès rapide à vos objets. L’un des compartiments est rembourré afin de pouvoir transporter les notebooks en toute sécurité, tandis qu’un autre peut contenir une tablette dans sa pochette protectrice. Une bande avec attache velcro évite que les appareils tombent du sac.



Batterie pleine !



Afin d’éviter que vous ne manquiez de jus, le Sharkoon Backpack est fourni avec un câble USB allant de l’intérieur du sac jusqu’à un port de type A protégé à l’extérieur. Lorsqu’il est connecté à une batterie externe, votre appareil mobile peut être commodément rechargé. La batterie externe peut rester à l’intérieur du sac à dos, placée dans une poche spéciale adjacente au port de chargement extérieur.



Accès refusé !



Pour les documents importants ou les espèces, le Sharkoon Backpack comporte une poche cachée dans le dos. Lorsque le sac est porté sur le dos de l’utilisateur, la poche est camouflée et ainsi protégée des tentatives d’accès indésirables.



Durable et agréable à porter



La matière de l’extérieur du Sharkoon Backpack consiste en un robuste polyester 600D qui est imperméable et immunisé contre les rayures superficielles. Le contenu du sac à dos est alors protégé des nuisances externes telles que les bains de lumières ou la vaporisation d’eau. Pour un confort optimal, le dos du sac et ses bretelles sont rembourrés et leur perforation permet une ventilation.



Confort mobile



Pour une utilisation optimale au quotidien, le Sharkoon Backpack a une poche spéciale pour les cartes et les espèces directement accessible sur la bretelle, et comporte également une autre poche sur le dessus pour pouvoir accéder rapidement à de plus grands objets. Une bande réfléchissante sur le sac à dos apporte une meilleure visibilité lorsqu’il fait sombre. Et si un bagage doit être emporté avec, une lanière de fixation permet d’attacher rapidement le sac à dos aux poignées télescopiques des valises et chariots.



Voici la fiche technique :







Il est déjà disponible sur les sites E-Commerces.



Le prix est de : 36.49 euros.



SHARKOON