Rumeur : Les cartes graphiques GeForce RTX 3080 et RTX 3070 «Ampère» de nouvelle génération de NVIDIA détaillées.



La prochaine génération de cartes graphiques de NVIDIA sous le nom de code Ampère devrait arriver cette année, probablement autour du GTC 2020 qui aura lieu le 22 mars. Avant que le PDG de NVIDIA, Jensen Huang révèle officiellement les spécifications de ces nouveaux GPU, nous avons la dernière série de rumeurs qui arrive.



Selon VideoCardz, qui cite plusieurs sources, les configurations des matrices des GeForce RTX 3070 et RTX 3080 à venir ont été détaillées. Utilisant le dernier processus de fabrication 7 nm de Samsung, cette génération de GPU NVIDIA offre une grande amélioration par rapport à la génération précédente.











Pour commencer, les deux matrices qui sont apparues ont des noms de code comme GA103 et GA104, représentant respectivement RTX 3080 et RTX 3070. La plus grande surprise est peut-être le nombre de Streaming Multiprocessor (SM). La matrice GA104 plus petite a jusqu'à 48 SM, ce qui donne 3072 cœurs CUDA, tandis que la matrice GA103, plus grosse et au nom étrange, a jusqu'à 60 SM, ce qui donne au total 3840 cœurs CUDA.



Ces améliorations du nombre de SM devraient se traduire par une augmentation notable des performances à tous les niveaux. Parallèlement à l'augmentation du nombre de SM, il existe également une nouvelle largeur de bus mémoire. Le plus petit die GA104 qui devrait finir dans RTX 3070 utilise un bus mémoire 256 bits permettant 8/16 Go de mémoire GDDR6, tandis que son grand frère, le GA103, a un bus large 320 bits qui permet à la carte d'être configurée avec 10 ou 20 Go de mémoire GDDR6. Dans les images ci-dessous, vous pouvez vérifier par vous-même les prétendus diagrammes et voir si cela semble faux ou non, cependant, il est recommandé de prendre cette rumeur avec un grain de sel.



VIDEOCARDZ