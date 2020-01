Scythe annonce le refroidisseur CPU Mugen 5 BLACK RGB Edition.



Le spécialiste japonais des refroidisseurs Scythe présente une nouvelle version du populaire refroidisseur CPU Mugen 5 Rev. B comme premier produit de l'année 2020. La nouvelle version, appelée Mugen 5 Black RGB Edition, est livrée avec une plaque supérieure noire et une haute qualité Ventilateur RGB de la nouvelle série Kaze Flex 120 RGB PWM.



L'édition Black RGB offre un contraste beaucoup plus fort et un ventilateur assorti, avec un cadre et un amortisseur de vibrations entièrement en noir. Toutes les caractéristiques de performance, comme la compatibilité élevée et le système de montage révolutionnaire, sont héritées du Mugen 5 Rev. B. primé.



Le nouveau Mugen 5 Black RGB Edition affine le design et le combine avec les nombreuses caractéristiques de performance de la série de refroidisseurs de CPU populaires et primés. Le couvercle anodisé noir du dissipateur thermique contraste fortement avec les embouts en aluminium des caloducs et le logo Scythe en diamant.



Le cadre du ventilateur est conservé en couleur noire et correspond parfaitement à la conception unifiée. Aucun compromis ne doit être fait en termes de performances et d'efficacité de refroidissement. De plus, la nouvelle Black RGB Edition utilise au total six caloducs en cuivre puissants et de haute qualité, qui relient la plaque de base en cuivre massif au dissipateur de chaleur. Les caloducs en cuivre et la plaque de base en cuivre sont raffinés par le processus de nickelage, qui garantit un aspect très unifié et de haute qualité du refroidisseur de processeur Mugen 5 Black RGB Edition.















Silencieux, fiable et coloré



Pour l'édition Mugen 5 Black RGB, Scythe a ajusté la couleur de son ventilateur Kaze Flex 120 mm RGB PWM pour mieux correspondre à la conception globale. Le cadre entièrement noir et les absorbeurs de vibrations noirs dans les coins ont été sélectionnés à cet effet.



Avec une large plage de vitesse de ventilateur de 300 à 1.200 tr / min, le ventilateur peut être facilement actionné par le contrôleur de la carte mère grâce à son support PWM. Comme tous les ventilateurs de la série Kaze Flex, cette variante se caractérise également par un palier à liquide autonome de haute qualité (Sealed Precision FDB) et une durée de vie moyenne de 120 000 heures. Dans la pratique, les fans ont prouvé leur efficacité et leur fonctionnement silencieux à plusieurs reprises.



Pour un look individuel, les LED RGB offrent un éclairage riche des pales de ventilateur translucides, offrant des accents visuels à couper le souffle. Il est possible de contrôler l'éclairage RVB du ventilateur via les contrôleurs habituels de la carte mère en le connectant à un connecteur 5 V à 4 broches correspondant. Les systèmes RGB pris en charge incluent ASUS Aura Sync, ASRock RGB LED, MSI Mystic Light Sync et Gigabyte RGB Fusion.



Mécanisme de montage multiprise éprouvé



La prise en charge de tous les sockets CPU courants est garantie avec le refroidisseur CPU Mugen 5 Black RGB Edition. Grâce à la troisième révision éprouvée du système de montage Hyper Precision (H.P.M.S. III), basé sur un mécanisme de montage de plaque arrière et équipé de vis à ressort pour une pression de contact équilibrée, l'installation est rapide et facile.



Les sockets CPU compatibles incluent les sockets suivants :



- Intel LGA775, LGA115x, LGA1366, LGA 2011 et LGA 2066,

- AMD : AM2 (+), AM3 (+), FM1, FM2 (+) et AM4.



Scythe Mugen 5 Black RGB Edition (modèle n ° SCMG-5100BK) est disponible dans les magasins de détail et les boutiques en ligne au prix de : 47 euros.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



SCYTHE