ASUS nous propose : La ROG Strix Radeon RX 5600 XT O6G et la TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO.



ASUS conserve sa gamme de cartes graphiques Radeon RX 5600 XT, avec seulement deux références, toutes deux overclockées en usine. La gamme est dirigée par la ROG Strix Radeon RX 5600 XT O6G, tandis que son frère abordable est la TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO.



ASUS n'a pas encore finalisé les fréquences d'horloge, car la rumeur dit qu'AMD travaille avec ses partenaires pour les augmenter à tous les niveaux, afin de rendre le RX 5600 XT compétitif par rapport à la GeForce RTX 2060. Les deux cartes graphiques ASUS RX 5600 XT sont largement basé sur ses conceptions de cartes de la série RX 5700 car le RX 5600 XT est sculpté à partir du même ASIC "Navi 10" de 7 nm.























La ROG Strix RX 5600 XT O6G comprend la solution de refroidissement DirectCU III à trois fentes haut de gamme de la société avec trois ventilateurs Axial-Tech, un arrêt de ventilateur au ralenti, de nombreux effets RVB sur le carénage du refroidisseur et la plaque arrière en métal, et un VRM de haute qualité solution qui tire l'alimentation d'une combinaison de connecteurs d'alimentation PCIe 8 broches et 6 broches.



La TUF Gaming X3 RX 5600 XT EVO, d'autre part, présente également une conception à trois fentes, la solution de refroidissement TUF X3 avec trois ventilateurs Axial-Tech (celui du milieu est plus petit que les autres); arrêt du ventilateur au ralenti et une plaque arrière en métal. Cette carte tire l'alimentation d'un seul connecteur d'alimentation PCIe à 8 broches, contrairement au ROG Strix.



Pas de date ni de prix pour le moment.



