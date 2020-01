ASUS annonce un mini-PC PN62 avec des processeurs «Comet Lake» de 10e génération.



ASUS a annoncé ASUS Mini PC PN62, un ordinateur ultra-compact qui offre des performances puissantes pour une grande variété d'applications domestiques et professionnelles. Doté des derniers processeurs Intel Core de 10e génération et de la prise en charge de la mémoire DDR4 haute vitesse à 2666 MHz, le Mini PC PN62 est prêt à prendre en charge des charges de travail exigeantes, mais sa taille réduite prend peu de place sur un bureau et le rend adapté aux applications où les PC traditionnels ne convient pas, comme les applications d'affichage numérique ou dans un cinéma maison.



La mise en réseau WiFi 6 (802.11ax) garantit des transferts de données stables et à haute vitesse, même dans des environnements de réseau encombrés, et un port USB-C avec Power Delivery (PD) prend en charge le transfert de données, l'alimentation et la fonctionnalité DisplayPort sur un seul câble. Le Mini PC PN62 dispose également d'un capteur infrarouge (IR) et prend en charge Microsoft Cortana via des microphones avant à double matrice pour un contrôle vocal pratique des applications.







Conçu pour la performance : CPU et mémoire puissants pour une informatique quotidienne fluide



ASUS Mini PC PN62 est alimenté par les derniers processeurs Intel Core de 10e génération, qui offrent des performances jusqu'à 3,4% supérieures dans l'informatique multitâche quotidienne par rapport aux processeurs de plate-forme précédents, garantissant des expériences fluides et réactives dans une grande variété de scénarios d'utilisation.



Le dernier ajout à la gamme populaire de mini-ordinateurs ASUS dispose également d'une mémoire DDR4 haute vitesse de 2666 MHz, 1,25 fois plus rapide que la mémoire DDR4 de 2133 MHz, offrant d'excellentes performances pour les tâches informatiques quotidiennes.



Compact et prêt à évoluer : conception moderne et peu encombrante facile à mettre à niveau



Avec un design moderne aux lignes épurées et une finition élégante et brossée, le mini PC PN62 d'ASUS se fond facilement dans les environnements domestiques, de bureau et de vente au détail. Compact et léger de 115 mm x 115 mm x 49 mm avec un volume de 0,62 litre, il peut être placé presque n'importe où et même fixé à l'arrière d'un écran avec un



Support VESA pour une solution tout-en-un peu encombrante



Une conception de châssis coulissant pratique facilite l'ajout ou la mise à niveau d'un SSD M.2, d'un disque dur de 2,5 pouces, d'un SSD ou d'une mémoire en deux étapes faciles, à l'aide d'un simple tournevis. Une option sans système d'exploitation est également disponible, offrant aux consommateurs une flexibilité maximale pour personnaliser leurs configurations.



Connectivité à haut débit : tous les derniers ports et prise en charge des périphériques hérités



ASUS Mini PC PN62 offre une connectivité complète avec plusieurs ports, y compris un port USB 3.1 Gen 2 Type-C monté en façade avec prise en charge de la charge de la batterie 1.2 et un port configurable pour prendre en charge les périphériques hérités, des écrans supplémentaires ou plusieurs connexions réseau. La nouvelle machine dispose également de WiFi 6 (802.11ac) pour les connexions sans fil à haut débit.



Grâce à la prise en charge de l'alimentation USB, le Mini PC PN62 peut charger un téléphone ou un accessoire connecté, et également recevoir de l'énergie à partir d'un écran ou d'un autre appareil pris en charge, ce qui élimine le besoin d'un adaptateur d'alimentation séparé pour un espace de travail plus propre et encombré de câbles.



Des graphismes époustouflants : résolution 4K UHD et prise en charge de deux écrans



ASUS Mini PC PN62 est équipé de la carte graphique Intel UHD intégrée, il est donc prêt à l'emploi pour afficher des vidéos ou des images dans une superbe résolution 4K UHD. La prise en charge de deux écrans permet à l'espace de travail d'être étendu sur plusieurs moniteurs pour des expériences de productivité plus efficaces et confortables.

Efficacité énergétique supérieure: impact environnemental réduit et coûts d'exploitation réduits



ASUS Mini PC PN62 a une conception économe en énergie qui réduit l'impact environnemental tout en aidant à réduire les coûts d'exploitation dans les environnements professionnels ou à la maison. La série respectueuse de l'environnement ASUS Mini PC a reçu certaines des certifications environnementales les plus élevées de l'industrie, y compris Energy Star. Le mini PC PN62 consomme aussi peu que 8,14 W au ralenti. Il est également silencieux, ne générant que 21,5 dBA au ralenti et 36,9 dBA à pleine charge.



