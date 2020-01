Qui n'a jamais eu la nostalgie d'un matériel ou des souvenirs spécifiques pour un périphérique, un processeur, une carte graphique, une carte-mère, ou que sais-je encore ?

Si c'est le cas, alors le grenier du nostalgeek et ses vieilleries informatiques est fait pour vous !

Venez débattre du matériel ancien qui vous a fait rêver, ou que vous avez un jour ressorti des placards ou de cartons, pour reprendre une seconde vie pour le plaisir personnel ou encore pour remonter une configuration. Et pourquoi pas non plus par exemple pour créer une borne d'arcade ?

En fait, c'est le coin des nostalgiques pour des échanges de souvenirs, et plus si affinités, alors lâchez-vous !

Accédez au nouveau forum