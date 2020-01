CASEKING nous propose un nouveau boitier PC : Le BitFenix Dawn TG A-RGB.



Le Dawn TG est un élégant Midi-Tower avec de nombreuses fonctionnalités innovantes des professionnels du boîtier chez BitFenix. Derrière le verre trempé enduit se trouve une maille avec des motifs uniques, qui s'étend sur le côté droit. S'inspirant du nom, l'éclairage RVB adressable numériquement derrière lui émet une lumière qui donne l'impression d'un lever de soleil qui brille à travers une fenêtre. La bande latérale gauche comprend de grandes entrées d'air pour assurer une bonne circulation de l'air. La face supérieure a un grand maillage en nid d'abeille avec un filtre à poussière magnétique, sous lequel un radiateur de 240 mm peut être installé. Alternativement, le filtre à poussière peut être remplacé par un couvercle solide.



Trois ventilateurs silencieux de 120 mm sont inclus dans le package de BitFenix. Le ventilateur à l'arrière est de la série Spectre interne et est équipé d'un éclairage RVB qui remplit l'intérieur du boîtier et peut être vu à travers les deux panneaux latéraux en verre trempé. De plus, le boîtier peut même prendre en charge les cartes mères E-ATX et comprend beaucoup d'espace pour une gestion optimale des câbles. Le point culminant, cependant, est la possibilité d'installer la carte graphique verticalement, qui peut également mesurer jusqu'à 380 millimètres de long.























Aperçu des caractéristiques de la tour Midi BitFenix Dawn TG :



- Midi-Tower super élégant pour les cartes mères jusqu'à E-ATX,

- Éclairage LED RGB adressable et contrôleur à l'avant,

- Avant et deux côtés en verre trempé enduit,

- Panneau d'E/S avec 1x USB 3.1 Type C et 2x USB 3.0 et HD Audio In/Out et commutateur RGB,

- Prise en charge de trois radiateurs aux formats 360/280, 240 et 120 mm,

- 2x emplacements pour lecteur 3,5/2,5 "et 4x 2,5",

- 3 ventilateurs de 120 mm préinstallés, 1 LED RGB - 7 au total possibles,

- Prend en charge les GPU jusqu'à 38 cm de long et les refroidisseurs de CPU de 16,5 cm de haut.



Midi-Tower élégant avec éclairage LED RGB et beaucoup de verre trempé



L'extérieur du boîtier est aussi accrocheur que son intérieur grâce au verre trempé des deux côtés ainsi qu'à l'avant du boîtier. C'est là que BitFenix ​​a ajouté sa propre touche innovante, sous la forme d'une feuille de protection pour le verre, similaire à celle utilisée dans l'industrie automobile.



Cela empêche le verre de se briser s'il est brisé, et le verre lui-même reste extrêmement clair pour maximiser l'impact des composants LED RGB. Avec une carte mère compatible, les LED RGB à l'avant, ainsi que l'éclairage des ventilateurs RGB-LED orientés vers l'arrière, peuvent être configurés rapidement et facilement via le logiciel. Ils peuvent même être synchronisés avec d'autres composants RVB pour créer de superbes effets et motifs d'éclairage. Alternativement, le contrôleur intégré signifie que les utilisateurs seront également ravis de noter la présence d'un interrupteur sur le panneau d'E/S.



L'intérieur de cette spacieuse tour Midi prend en charge les cartes mères de Mini-ITX, jusqu'aux facteurs de forme E-ATX. Deux disques de 3,5 ou 2,5 pouces peuvent être rangés sous le carénage du bloc d'alimentation grâce aux supports inclus, tandis que quatre autres emplacements de 2,5 pouces se trouvent derrière le plateau de la carte mère. Votre matériel et votre équipement de refroidissement bénéficieront d'un aspect propre et épuré derrière le panneau latéral gauche. Derrière le plateau de la carte mère se trouve 28 mm d'espace pour la gestion des câbles.



Beaucoup d'espace pour le refroidissement et un matériel puissant dans le Bitfenix Dawn TG



L'arrière du boîtier est équipé d'un ventilateur RVB de 120 mm, tandis que l'avant comprend deux ventilateurs standard sans éclairage pour assurer un flux constant d'air frais. De plus, le toit du boîtier permet deux ventilateurs et l'avant supporte un total de trois ventilateurs de 120 mm.



Un ventilateur supplémentaire peut être installé en bas à l'arrière de l'alimentation. L'avant ou sur le toit supporte deux modèles de 140 mm. Les bouches d'aération à l'avant, en bas et sur le toit sont toutes équipées de filtres à poussière amovibles qui ne nécessitent pas d'outils pour les retirer.



La face avant du Bitfenix Dawn TG est compatible avec des radiateurs au format 240 ou même 360 ​​ou 280 mm d'une épaisseur de 35 mm et d'une largeur de 141 mm. Dans le cas de gros radiateurs, une section du carénage du bloc d'alimentation peut être retirée. Le toit peut même accueillir un radiateur supplémentaire d'une longueur maximale de 280 mm, tandis qu'à l'arrière, le ventilateur préinstallé peut être remplacé par un radiateur de 120 mm.



Les refroidisseurs de processeur peuvent mesurer jusqu'à 16,5 cm de haut et des cartes graphiques puissantes jusqu'à une longueur de 38 cm peuvent y entrer. Le support PCI à l'arrière avec ses sept emplacements horizontaux peut être remplacé par un support orienté verticalement à quatre emplacements si vous préférez.



Voici la fiche technique :









CASEKING