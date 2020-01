SHARKOON nous propose un accessoire pour les claviers Gamers : Le WR200.



Pour un maximum de relaxation pendant le jeu et un minimum de tension dans les poignets, le WR200 Wrist Rest est le complément idéal pour votre clavier. Le repose-poignets de la gamme ELITE SHARK élève la position de l’éminence thénar (la surface de la paume sous le pouce) à une hauteur qui est alignée avec le clavier.



Cette position ergonomique facilite la concentration du lors du gaming même après des heures d’utilisation du clavier. Sa surface facile à nettoyer faite en cuir synthétique et avec un intérieur fait en mousse à mémoire de forme procure souplesse et confort. De plus, le dessous antidérapant maintien le repose-poignet fermement a sa place même pendant les sessions de jeu frénétiques.















Le confort par l’ergonomie



Le repose-poignets ELITE SHARK WR200 a une surface uniforme faite en cuir PU. Cette dernière peut être facilement nettoyée et offre de la stabilité et une prise agréable aux paumes et poignets. Pour spécialement garantir que l’éminence thénar reste sans tension, l’intérieur du repose-poignet est constitué d’une souple mousse à mémoire de forme. Cette mousse s’adapte rapidement aux besoins de l’utilisateur, procurant ainsi davantage de confort lors de l’utilisation du clavier.



Toujours là quand on en a besoin



Avec ses dimensions de 478 x 100 x 24 mm le repose-poignets ELITE SHARK WR200 convient à tous les claviers communs avec trois blocs de touches. De plus, le dessous antidérapant garantit que le repose-poignet reste exactement à sa place.



Pas de date ni de prix pour le moment.



