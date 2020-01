INTEL nous propose un mini PC : Le NUC 11 Extreme.



Intel NUC 11 Extreme est le successeur spirituel des NUC «Hades Canyon» et «Skull Canyon», et implémente le processeur 10 nm + «Tiger Lake» de nouvelle génération de la société. Surnommé «Panther Canyon», le NUC 11 Extreme représente une gamme d'ordinateurs de bureau ultra-compacts dotés d'une puissance de calcul importante, réunissant les cœurs de processeur et les iGPU les plus performants de l'entreprise. Le SoC «Tiger Lake-U» alimentant le NUC 11 Extreme serait configuré avec un TDP de 28 watts et serait disponible en versions Core i3, Core i5 et Core i7.











Le processeur "Tiger Lake-U" devrait combiner des cœurs de processeur de nouvelle génération "Willow Cove" avec un iGPU basé sur la nouvelle architecture graphique Xe d'Intel, dans ce qui pourrait être la première sortie commerciale pour les deux. Le NUC 11 Extreme "Panther Canyon" prendra également en charge jusqu'à 64 Go de mémoire DDR4-3200 double canal sur des SO-DIMM, un emplacement M.2-2280 avec un câblage PCI-Express 4.0 x4 et SATA 6 Gbps, et une option pour Mémoire cache Intel Optane M10. Sur le plan de la connectivité, la carte WLAN Intel AX-201 fournit le 802.11ax Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.



Une interface filaire de 2,5 GbE sera également disponible. Ceux-ci seront également parmi les premiers NUC à proposer des ports Thunderbolt avant et arrière (éventuellement 80 Gbps de nouvelle génération étant donné que la plate-forme implémente PCIe gen 4.0).



Le NUC 11 Extreme "Panther Canyon" devrait être lancé au cours du Second Semestre 2020.



FANLESSTECH