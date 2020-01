AOC nous propose un nouvel écran Gamers : Le CQ27G2U.



AOC a lancé aujourd'hui deux nouveaux moniteurs intéressants et à prix intéressant. Les CQ27G2U et Q27G2U sont fondamentalement le même moniteur avec une seule caractéristique distinctive : le CQ27G2U dispose d'un panneau incurvé 1500R tandis que le Q27G2U est un moniteur à écran plat. En dehors de cela, les spécifications sont identiques entre les deux. Il y a un panneau VA de 27 "avec une résolution de 2560 x 1440 (QHD); un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse de 1 ms. garder la fluidité dans les images inférieures par seconde.















La luminosité maximale des panneaux est assez faible à 250 nits, et la couverture des couleurs est assez bonne pour le travail de bureau ou les jeux à 120% sRGB, 90% Adobe RGB et 85% NTSC. Étant un panneau VA, le rapport de contraste se situe à un respectable 3000: 1. Les E/S sont prises en charge par 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2, et il y a aussi un concentrateur 4x USB 3.0, une sortie casque et 2x haut-parleurs 2 W font également leur apparition.



Le Q27G2U non incurvé sera disponible pour 299 $, tandis que son frère incurvé, le CQ27G2U, coûtera 20 $ de plus à 319 $.



